«Вы сами видели, что я так не делал». Трент пошутил о Ван Дейке, который прокатился на коленях после победного гола

В ближайшее время вряд ли повторит.

Когда Трент Александер-Арнолд забил победный мяч в ворота «Фулхэма» (4:3), игроки «Ливерпуля» отпраздновали вырванные в драматическом матче три очка коллективным проездом на коленях.

25-летний футболист рассказал, что во время празднования пострадал Вирджил ван Дейк. Трент был единственным, кто вместо коленей проехал на животе.

«Теперь вы понимаете, почему я не проехался на коленях. У него [Ван Дейка] теперь порезы на них! И он не очень счастлив из-за этого 😂 − сказал Трент в интервью LFC TV. − Для такого человека, как он, очень спокойного и уравновешенного, скользить на коленях, когда даже не он забил гол, показывает, как много значили для команды три очка. Это было очень важно».

«У меня большой порез на колене, потому не хотел рисковать и снова раздирать рану скольжением, хотя мне до смерти хотелось это сделать. Когда я бежал на такой скорости, я подумал, что мне нужно что-то сделать, ведь я не могу просто продолжать бежать. Поэтому я решил лечь на живот. Это самое безопасное в той ситуации».