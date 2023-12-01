Нуньес — единоличный лидер по одному показателю среди атакующих игроков в Премьер-лиге. Однако Дарвин вряд ли доволен этим достижением

В воскресенье «Ливерпуль» драматично обыграл «Фулхэм» со счетом 4:3. Победу «красным» принесли голы Трента, Мак Аллистера и Эндо, а вот Нуньес, отбегавший все 90 минут, забить так и не смог. Зато он увеличил свой отрыв от остальных атакующих игроков Премьер-лиги по одному показателю — удары в каркас ворот.

У Дарвина особые отношения со штанами и перекладиной. В этом сезоне АПЛ его удары уже пять раз попадали именно туда, при этом голов в чемпионате у него четыре. Ни один другой игрок нападения не приблизился к форварду «Ливерпуля» по этому показателю.

Однако ему еще есть над чем поработать, если он хочет догнать Луиса Суареса, который 9 раз попадал в каркас ворот в сезоне 2013/14.