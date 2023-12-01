«Поэтому он упустил все шансы у ворот». Новая прическа Дарвина разделила болельщиков «Ливерпуля» на два лагеря

Дарвин Нуньес был не в лучшей форме в прошедшем матче «Ливерпуля» с «Фулхэмом», который завершился победой «красных» со счетом 4:3 в воскресенье вечером, однако фанаты не обратили внимания на игру футболиста, поскольку были поглощены обсуждением его прически.

Новая прическа Дарвина застала болельщиков «Ливерпуля» врасплох, и они разделились во мнении:

💬«Я все еще верю, что стрижка Нуньеса была причиной того, что он упустил все шансы у ворот соперника! Верните коротко стриженного Дарвина!!»

💬«ВОЛОСЫ ДАРВИНА??? 😭»

💬«Могу сказать, что я восхищаюсь отношением этого чувака к делу, лол»

💬«Очень нравится новая прическа Дарвина»

💬«Просто GOAT»

💬«Дарвин проснулся и решил выглядеть мило»

💬«Если бы я знал, что Дарвин Нуньес собирается сделать это со своими волосами, я бы не поставил его в состав».

💬«Трент – герой…в том, что мы чуть не проиграли я виню прическу Дарвина».

💬«Даже не знаю, что стало большим сюрпризом: те два наших гола или новая прическа Дарвина»