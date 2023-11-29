«Это сложнее, чем я думал». Ватару Эндо признался, что его удивил уровень АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо рассказал о своих эмоциях от дебюта в АПЛ.

«Да, это сложнее, чем я думал. Но я очень рад быть здесь. Мне уже 30 лет, и я чувствую, что у меня есть шанс вырасти в профессиональном плане, поэтому я счастлив быть здесь и готов стать сильнее.

Физически здесь сложно и очень трудно адаптироваться, но я думаю, что дело в Премьер-лиге. Я продолжаю стараться и играть, мне скоро станет лучше. Я полузащитник, поэтому я должен помогать команде в обороне, а также занимать грамотные позиции.

У «Ливерпуля» менталитет победителей, поэтому нам всегда нужно побеждать, хоть это и очень сложно, но именно для этого я здесь. Я наслаждаюсь давлением.

Я обсуждал с Клоппом стиль игры «Ливерпуля». Я играю еженедельно, поэтому нет большой разницы со «Штутгартом». Я всегда готов играть», - заявил Эндо.

Напомним, что Ватару Эндо присоединился к «Ливерпулю» в конце летнего трансферного окна за £16 млн.

Удачный трансфер?