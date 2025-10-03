Александр Гришин: «Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне, а в следующем – сможет. Если не удастся, с Карпина будут спрашивать»

Александр Гришин оценил игру «Динамо».

«От Карпина ждали, что он сразу начнет бороться за чемпионство с «Динамо». Но начало выдалось неудачным. Из-за него «Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне. А в следующем году сможет.

«Динамо» стало играть лучше и подтянулось в турнирной таблице. Но этого недостаточно, чтобы претендовать на победу в РПЛ уже сейчас. Цель Карпина – завоевать титул вместе с «Динамо». Если ему не удастся это сделать в следующем сезоне, тогда с него будут спрашивать», – сказал экс-хавбек «Динамо».

После 10 туров «Динамо » занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 15 очков.