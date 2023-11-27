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«Он все еще пацан». Салах о старте Собослаи в «Ливерпуле»

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Мо Салах призвал болельщиков «Ливерпуля» прекратить оказывать давление на Доминика Собослаи, несмотря на его хороший старт в клубе.

Собослаи уже завоевал расположение болельщиков «Ливерпуля», которые даже сравнивают венгра с легендой клуба - Стивеном Джеррардом.

«Он действительно хорошо начал, но я не хочу, чтобы фанаты оказывали на него давление», — сказал Мо.

«Просто позвольте ему играть и наслаждаться футболом. Позвольте ему проявить себя. Не нужно говорить, что он следующий «этот» или «тот».

«Он пока еще пацан, он пришел всего несколько месяцев назад. Ему нужно продолжать в том же духе: если он играет хорошо, значит, играет хорошо».

«Что касается болельщиков «Ливерпуля», я видел это раньше и вижу сейчас - ожидания действительно большие, и это оказывает давление на игрока».

«За пределами поля Доминик хороший парень, он очень спокойный».

2 комментария
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Доминик похож на футболиста, который не слишком сильно переживает по поводу давления. Или скорее игрок, который из давления черпает дополнительную мотивацию.
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