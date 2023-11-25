LFC 2020
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Собо не забывает старых друзей. Доминик удивил Марко Розе перед матчем «РБ Лейпциг» против «Ман Сити»

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Приятный сюрприз.

Доминик Собослаи стал очень важным игроком «Ливерпуля» с тех пор, как присоединился к клубу, покинув «РБ Лейпциг». Болельщики «красных» сходят с ума по венгерскому полузащитнику, а Клопп регулярно рассыпается в комплиментах в его адрес.

Однако венгр не забывает и о своей бывшей команде и тренере.

«РБ Лейпциг» с Марко Розе во главе прилетел в Англию на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». И Доминик, решив воспользоваться такой возможностью, махнул в Манчестер, чтобы увидеться со своими старыми друзьями и главным тренером. 

Вышло очень мило: Марко Розе не ожидал увидеть своего экс-подопечного и был приятно удивлен его визитом. Без теплых объятий, конечно же, не обошлось.

Собо также поприветствовал полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью, который сейчас выступает за «Лейпциг» на правах аренды, несмотря на то, что они толком не успели пересечься на «Энфилде».

Доминик провел за лейпцигский клуб всего 2 сезона, но он забил 20 голов и сделал 21 результативную передачу в 91 матче.

1 комментарий

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А.В. Бубнов
Собослай решает навестить друга:
https://m.youtube.com/watch?v=FhQGFQoqBXU&pp=ygUXIFRIRSA1MVNUIFNUQVRFIG9uIGxlZnQ%3D
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