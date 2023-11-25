LFC 2020
Блог

После матча с «Сити» «Ливерпулю» придется доплатить за трансфер Нуньеса. «Бенфика» получит неплохую сумму

Бенфика Бенфика
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Вторые бонусы за форварда.

Дарвин Нуньес вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч против «Сити», но не смог забить в игре, которая завершилась 1:1.

За пять минут до конца матча уругвайца заменил Харви Эллиотт, но для него участие в матче не закончилось. Дарвин сцепился с Гвардиолой, но, похоже, что ничего серьезного между ними не произошло.

Как сообщает Mirror, матч с «Сити» сделает казну «Ливерпуля» пустой на 8,5 млн фунтов. Все дело в том, что во время трансфера Дарвина Нуньеса из «Бенфики» за 85 млн полностью были выплачены лишь 64 млн из них, а еще 21 млн прописали бонусами.

«Ливерпуль» заплатил 4,3 млн фунтов, когда Нуньес провел 10-й матч за клуб, а теперь заплатит еще 8,5 млн после того, как матч с «Сити» стал 60-м для форварда в футболке «красных».

Выплата дополнительных средств будет зависеть от «индивидуальных и коллективных результатов команды на протяжении всего контракта».

В этом сезоне Дарвин Нуньес забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 18 матчах за «Ливерпуль».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
да успокойтесь. 85М с бонусами, 60 из которых в рассрочку на 5 лет - это трансфер за обычного игрока просто высокого уровня в сегодняшней АПЛ. Даже не топ, а просто обычного, а Дарвин даже сейчас играет лучше просто обычного игрока высокого уровня
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Ответ v97pmy6s7j
Исход матча с Нью каслом кто по вашему решил?
Ну все, давай теперь будем молится на этот матч, это не финал ЛЧ, Ориги таких матчей в пять раз больше решал
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newhood@icloud.com
60-м? Хрена время летит
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Что-то мне подсказывает он до уровня Ван Перси не дотянет в АПЛ, старается видно, но одного старания мало, нужно решать исходы матчей и забивать 100% моменты
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v97pmy6s7j
Ответ xxx-xxx
Что-то мне подсказывает он до уровня Ван Перси не дотянет в АПЛ, старается видно, но одного старания мало, нужно решать исходы матчей и забивать 100% моменты
Исход матча с Нью каслом кто по вашему решил?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liverpool_YNWA
Ответ xxx-xxx
Что-то мне подсказывает он до уровня Ван Перси не дотянет в АПЛ, старается видно, но одного старания мало, нужно решать исходы матчей и забивать 100% моменты
это приходит со временем, Суарес в АПЛ за такое же количество матчей забил всего на один гол больше, а Ван Перси (которого ты зачем то привел в пример) даже не в десятке лучших в АПЛ😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ка
Да все в порядке с Дарвином))А голов обязательно станет больше!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий