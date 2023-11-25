После матча с «Сити» «Ливерпулю» придется доплатить за трансфер Нуньеса. «Бенфика» получит неплохую сумму

Вторые бонусы за форварда.

Дарвин Нуньес вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч против «Сити», но не смог забить в игре, которая завершилась 1:1.

За пять минут до конца матча уругвайца заменил Харви Эллиотт, но для него участие в матче не закончилось. Дарвин сцепился с Гвардиолой, но, похоже, что ничего серьезного между ними не произошло.

Как сообщает Mirror, матч с «Сити» сделает казну «Ливерпуля» пустой на 8,5 млн фунтов. Все дело в том, что во время трансфера Дарвина Нуньеса из «Бенфики» за 85 млн полностью были выплачены лишь 64 млн из них, а еще 21 млн прописали бонусами.

«Ливерпуль» заплатил 4,3 млн фунтов, когда Нуньес провел 10-й матч за клуб, а теперь заплатит еще 8,5 млн после того, как матч с «Сити» стал 60-м для форварда в футболке «красных».

Выплата дополнительных средств будет зависеть от «индивидуальных и коллективных результатов команды на протяжении всего контракта».

В этом сезоне Дарвин Нуньес забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 18 матчах за «Ливерпуль».