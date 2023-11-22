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Вот это сравнение. Мак Аллистер эпично отреагировал на победу Аргентины над Бразилией

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Алексис снова отжигает.

Сборная Аргентины одержала историческую победу над Бразилией — «селесао» впервые проиграли на домашнем стадионе в квалификации ЧМ, и верх над ними одержали принципиальные соперники.

Мак Аллистер отыграл весь матч на «Маракане», а в флэш-интервью после окончания встречи описал свои чувства от этой громкой победы одной емкой фразой:

«Победа над Бразилией на «Маракане» в отборочном матче чемпионата мира — это как просмотр порно».

Кстати, это не первый раз, когда полузащитник «Ливерпуля» делает околосексуальные ремарки после триумфа своей сборной.

Когда Аргентина победила на ЧМ-2022, девушка игрока Камила Майан написала в своем профиле в соцсетях: «Я люблю тебя, чемпион! Нет слов, мы сделали это! Вперед, Аргентина!»

Полузащитник поспешил прокомментировать ее публикацию: «Я люблю тебя!! А теперь давай трахаться!»

В ближайшие дни Алексис вернется в Ливерпуль, чтобы начать подготовку к еще одному принципиальному матчу — против «Манчестер Сити». «Горожане» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, а мерсисайдцы отстают от них лишь на одно очко.

В игре, которая состоится в субботу, команды выяснят, кто станет лидером АПЛ на ближайшее время.

2 комментария

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Вальдано
"Изнасилование" селесао на века.. Красава!.. 👍👏
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