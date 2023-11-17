«Боялся, что вновь получил такую же травму». Байчетич рассказал о восстановлении после повреждения

У футболиста случился рецидив.

В прошлом сезоне Стефан Байчетич стал настоящим открытием для «Ливерпуля». Игрок набрал хорошую форму, но в марте получил серьезную травму, положившую конец его взлету.

Испанец наконец вернулся в состав, даже дважды появился на поле, но затем у него случился рецидив. В настоящее время хавбек недоступен для Клоппа, а на сайте клуба сообщили, что футболист «работает над возвращением полной физической формы».

«У меня уже была такая же травма. Когда чувствовал боль, отталкивал от себя мысли, что будет то же самое, − сказал Байчетич в интервью официальному сайту «Ливерпуля». − В голове прокручивалось: «Это не может быть то же самое, я должен продолжать играть».

«Мне проводили сканирование. Это очень жестоко, так как оно всегда что-то показывает. Помню, я был дома, мне позвонили и сказали: «У тебя стрессовая реакция».

«Конечно, для меня это был тяжелый момент, но воспринял его нормально, как возможность стать сильнее, улучшить некоторые моменты. Старался сохранять позитивный настрой.

Невозможно перестать думать о том, что бы я сделал в тот момент. Все это, конечно, тяжело. Остается только ходить в спортзал и считать дни до возвращения».