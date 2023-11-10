Фирмино боялся лично сообщать Клоппу об уходе из «Ливерпуля» по не самой очевидной причине. Она связана с Коутиньо

Босс воспринял все иначе.

Вчера бывший игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который сейчас играет за «Аль-Ахли», выпустил автобиографическую книгу под названием «SÍ SEÑOR: My Liverpool Years».

Уже в первой главе форвард вспоминает момент, когда от него ждали решения о продолжении карьеры. Оказалось, что Фирмино боялся общаться с Юргеном Клоппом с глазу на глаз из-за того, что немец мог переубедить его и оставить в «Ливерпуле».

«3 марта 2023 года я открыл заметки у себя на телефоне и начал писать сообщение Юргену Клоппу, Боссу. Я не хотел встречаться с ним лицом к лицу и сомневаться в своих словах, хотел подготовиться и сделать все правильно. «Я поговорил со своей семьей и принял решение не оставаться в клубе. Я считаю, что мое время здесь подошло к концу. Большое спасибо вам за все!»

Я не хотел, чтобы Босс настаивал на том, чтобы я остался, как это случилось с моим другом Филиппе Коутиньо много лет назад. Но он не настаивал. Он уже знал, что этот момент наступит. Я тоже это знал, потому и написал так. Я никогда не хотел уходить, но мне пришлось принять неизбежное.

Продление контракта затягивалось, и я наконец понял, что у меня не было двух выборов: уйти или остаться. Был только один. И кому-то нужна была смелость, чтобы принять это решение, сказать это по-настоящему.

Так я и сделал».

После Роберто Фирмино подчеркнул, что последние три месяца в «Ливерпуле» были волшебными, так как клуб и болельщики сделали все, чтобы форвард покинул команду с наилучшими воспоминаниями. Игрока выразил большую признательность всем сторонам за это. «Я приехал в город одним человеком, а уехал другим», − объяснил бразилец.

В составе «Ливерпуля» Роберто Фирмино провел 362 матча, забил 111 голов и отдал 79 голевых передач. С командой он стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.