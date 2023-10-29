Кошмар Луиса Диаса. В Колумбии неизвестные похитили родителей вингера, полиция проводит спасательную операцию

Ужасные новости приходят из Колумбии. Фабрицио Романо со ссылкой на журналистку Revista Semana Вики Давилья сообщил, что в колумбийском Гуахире были похищены родители Луиса Диаса.

Мужчины на мотоциклах перехватили транспортное средство, в котором они ехали, и увезли их в неизвестном направлении. Колумбийская пресса публикует кадры предполагаемых похитителей родителей вингера.

На кадрах видно, как машину Диасов преследуют люди на мотоциклах.

Преступники оставили транспортное средство матери и отца вингера «Ливерпуля». Вскоре машину нашли сотрудники полиции. Этот момент попал в объектив Revista Semana.

По сведениям Revista Semana, к спасательной операции подключились военные. К счастью, маму Луиса уже удалось найти и освободить.

«Мама уже у нас, она здорова, напугана, но в порядке. Папу увезли на мотоцикле: вытащили из машины и повезли по тропкам, которые есть в этой местности», – передает слова источника, участвующего в спасательной операции, Revista Semana.

Пресса и представители органов власти пока не раскрывают мотив преступления. Поиски отца Диаса продолжаются.

Пусть все закончится хорошо.