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Кошмар Луиса Диаса. В Колумбии неизвестные похитили родителей вингера, полиция проводит спасательную операцию

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Ужасные новости приходят из Колумбии. Фабрицио Романо со ссылкой на журналистку Revista Semana Вики Давилья сообщил, что в колумбийском Гуахире были похищены родители Луиса Диаса.

Мужчины на мотоциклах перехватили транспортное средство, в котором они ехали, и увезли их в неизвестном направлении. Колумбийская пресса публикует кадры предполагаемых похитителей родителей вингера.

На кадрах видно, как машину Диасов преследуют люди на мотоциклах.

Преступники оставили транспортное средство матери и отца вингера «Ливерпуля». Вскоре машину нашли сотрудники полиции. Этот момент попал в объектив Revista Semana.

По сведениям Revista Semana, к спасательной операции подключились военные. К счастью, маму Луиса уже удалось найти и освободить.

«Мама уже у нас, она здорова, напугана, но в порядке. Папу увезли на мотоцикле: вытащили из машины и повезли по тропкам, которые есть в этой местности», – передает слова источника, участвующего в спасательной операции, Revista Semana.

Пресса и представители органов власти пока не раскрывают мотив преступления. Поиски отца Диаса продолжаются.

Пусть все закончится хорошо.

6 комментариев

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trav
пока не раскрывают мотив преступления - да всё понятно. Выкуп
+5
0
+5
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mantihor_e
Ужас, надеюсь и отца спасут
+4
-1
+3
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Влад Железняков
Я так понимаю Диаз не сыграет сегодня
+2
0
+2
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Muhammed Lokgaev
жесть, надеюсь отца найдут
+1
-1
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krw7ccqxhh
Побыстрей бы найти родителей , и лишь бы все обошлось без тяжёлых последствий для семьи Диас.
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0
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Влад Железняков
Ответ trav
пока не раскрывают мотив преступления - да всё понятно. Выкуп
точно
0
0
0
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