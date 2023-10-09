LFC 2020
Блог

Роберто Де Дзерби: «Я люблю Клоппа и соглашаюсь с ним в 99% случаев»

Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Матч «Брайтон» – «Ливерпуль» (2:2) получился противоречивым: хозяевам было отказано в возможности реализовать пенальти после того, как удар Митомы попал в руку Ван Дейку.

Никакой проверки VAR не было, поэтому главный тренер «Брайтона» Роберто Де Зерби впал в ярость на бровке. Юрген Клопп пытался успокоить его.

Выступая после игры, итальянец сказал: «Я люблю Клоппа. Он может делать то, что хочет. Я отношусь к нему с большим уважением и считаю одним из лучших тренеров в мире. Мне нравится его поведение. Когда он что-то говорит, то в 99% случаев я с ним соглашаюсь».

«Но в той ситуации был явный пенальти. Я сказал рефери, что думал в тот момент. Я считаю, что был пенальти, но не было нарушения Трента при штрафном ударе, когда мы забили второй гол. Я честен. Я высказал Юргену свое мнение».

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Норм мужик. Если Клопп не продлит контракт в 26 году, а Де Дзерби будет так же круто строить команды, то я не исключаю его перехода в Ливерпуль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homer Simpson
Ответ Sergey Kuznetsov
Норм мужик. Если Клопп не продлит контракт в 26 году, а Де Дзерби будет так же круто строить команды, то я не исключаю его перехода в Ливерпуль.
Годный вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Sergey Kuznetsov
Норм мужик. Если Клопп не продлит контракт в 26 году, а Де Дзерби будет так же круто строить команды, то я не исключаю его перехода в Ливерпуль.
де дзерби уже в следующем сезоне проведёт в топ клубе не говоря уже про 26 год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Ответ Yri Yrov
де дзерби уже в следующем сезоне проведёт в топ клубе не говоря уже про 26 год
надеюсь, что он не пойдет по стопам Поттера в Челси)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий