Роберто Де Дзерби: «Я люблю Клоппа и соглашаюсь с ним в 99% случаев»

Матч «Брайтон» – «Ливерпуль» (2:2) получился противоречивым: хозяевам было отказано в возможности реализовать пенальти после того, как удар Митомы попал в руку Ван Дейку.

Никакой проверки VAR не было, поэтому главный тренер «Брайтона» Роберто Де Зерби впал в ярость на бровке. Юрген Клопп пытался успокоить его.

Выступая после игры, итальянец сказал: «Я люблю Клоппа. Он может делать то, что хочет. Я отношусь к нему с большим уважением и считаю одним из лучших тренеров в мире. Мне нравится его поведение. Когда он что-то говорит, то в 99% случаев я с ним соглашаюсь».

«Но в той ситуации был явный пенальти. Я сказал рефери, что думал в тот момент. Я считаю, что был пенальти, но не было нарушения Трента при штрафном ударе, когда мы забили второй гол. Я честен. Я высказал Юргену свое мнение».