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«Вы сами все видели». Райан Гравенберх назвал игрока «Ливерпуля», который удивил его больше всего

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Очевидный кандидат.

В конце сентября Sky Sports устроил необычный эксперимент, дав фанатам возможность пообщаться с новичком «Ливерпуля» Райаном Гравенберхом. Болельщики могли задать свои вопросы полузащитнику в треде на Reddit, а игрок отвечал на самые интересные из них в онлайн-формате.

Один из поклонников поинтересовался у Гравенберха, кто из футболистов «красных» особенно удивил его и чем. Нидерландец ответил, что самым впечатляющим игроком для него оказался другой новичок команды:

«Это был Дом Собослаи. Все из-за его сумасшедшего удара, вы сами все видели вчера [гол в матче с «Лестером»]. Иногда мы бьем по воротам после тренировки, и у него первый, второй, третий — все залетают. Так что да, я думаю, что это Дом с его ударом».

Сложно не согласиться с Райаном.

1 комментарий

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arisstopane
Иногда мы бьем по воротам после тренировки
- вообще-то каждая тренировка должна заканчивается ударами по воротам,
либо с линии штрафной, либо пенальти на вылет...
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