По самому больному. Ван Дейк подшутил над блогером и фанатом «Юнайтед», припомнив ему прошлогоднее разгромное поражение

Уф.

Вирджил ван Дейк пришел в гости к популярному блогеру и фанату «Манчестер Юнайтед» Харри Пинеро на шоу Guess the Song. Футболист и ютуб-знаменитость соревновались в знании современной музыки: им включали песню, а первый угадавший ее название и исполнителя получал один балл.

К седьмому раунду Пинеро вел в счете, но не мог вспомнить, сколько очков у нидерландского защитника. Он несколько раз переспросил у своего сотрудника:

«Сколько? У нас 7:4, нет, 7:5, а, 7:6».

На что Вирджил с ухмылкой вставил:

«Тебе нравится семь, не так ли? Ой, прости».

Блогер обалдел от такого неожиданного поворота, но похвалил Ван Дейка за шутку.

Защитник «Ливерпуля» сделал отсылку к болезненному поражению «Юнайтед» от «Ливерпуля» в марте этого года. В 26-м туре Премьер-лиги команда Юргена Клоппа разгромила манкунианцев, только-только выигравших Кубок английской лиги, с фантастическим счетом 7:0. Это стало крупнейшим проигрышем «красных дьяволов» под руководством Эрика тен Хага, и фанаты команды до сих пор вспоминают тот день с ужасом.