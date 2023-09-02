26 комментариев

«Канониры» вряд ли будут довольны.

Несмотря на то, что в Англии трансферное окно уже закрыло, Мохамеда Салаха все еще отправляют в Саудовскую Аравию. Все дело в том, что в этой стране переходы можно оформлять до 7 сентября.

Экс-хавбек «Арсенала» Пол Мерсон предлагает не держаться за египтянина, тем более когда предлагают такие деньги. Он считает, что в АПЛ есть прямая замена игроку.

«Разве они не могут продать его за 200 млн фунтов, а затем в январе отдать 150 млн за вингера «Арсенала» Букайо Сака? Думаю, что когда одному игроку 31 год, а за него дают 200 млн, то ты должен думать о том, кто будет следующим топовым игроком, который закроет фланг».

«На мой взгляд, это Сака − лучший правый вингер после Салаха. На месте «Ливерпуля» я бы поменял кого-то, кто немного старше, на того, кто моложе. Они должны раскачать лодку «Арсенала» и предложить 150 млн. Часть пути «Ливерпуль» уже проделал − избавился от старых игроков в полузащите и приобрел более молодых».

Интересно, что в своих предложениях Мерсон делает хуже своему бывшему клубу. Может он забыл, что считается легендой «Арсенала», а не «Ливерпуля»?

Как бы то ни было, продажа Сака, особенно конкурентам за титул, выглядит крайне маловероятной. Впрочем, случаются и более странные вещи − кто бы мог подумать, что Кай Хавертц окажется на «Эмирейтс». Ведь несколько лет назад именно его гол принес «Челси» победу в Лиге чемпионов.

А как вы бы отнеслись к размену Салаха на Сака? Пишите в комментариях.