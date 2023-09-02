LFC 2020
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Пол Мерсон рекомендует «Ливерпулю» продать Салаха. Он даже успел найти ему шикарную замену

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«Канониры» вряд ли будут довольны.

Несмотря на то, что в Англии трансферное окно уже закрыло, Мохамеда Салаха все еще отправляют в Саудовскую Аравию. Все дело в том, что в этой стране переходы можно оформлять до 7 сентября.

Экс-хавбек «Арсенала» Пол Мерсон предлагает не держаться за египтянина, тем более когда предлагают такие деньги. Он считает, что в АПЛ есть прямая замена игроку.

«Разве они не могут продать его за 200 млн фунтов, а затем в январе отдать 150 млн за вингера «Арсенала» Букайо Сака? Думаю, что когда одному игроку 31 год, а за него дают 200 млн, то ты должен думать о том, кто будет следующим топовым игроком, который закроет фланг».

«На мой взгляд, это Сака − лучший правый вингер после Салаха. На месте «Ливерпуля» я бы поменял кого-то, кто немного старше, на того, кто моложе. Они должны раскачать лодку «Арсенала» и предложить 150 млн. Часть пути «Ливерпуль» уже проделал − избавился от старых игроков в полузащите и приобрел более молодых».

Интересно, что в своих предложениях Мерсон делает хуже своему бывшему клубу. Может он забыл, что считается легендой «Арсенала», а не «Ливерпуля»?

Как бы то ни было, продажа Сака, особенно конкурентам за титул, выглядит крайне маловероятной. Впрочем, случаются и более странные вещи − кто бы мог подумать, что Кай Хавертц окажется на «Эмирейтс». Ведь несколько лет назад именно его гол принес «Челси» победу в Лиге чемпионов.

А как вы бы отнеслись к размену Салаха на Сака? Пишите в комментариях.

26 комментариев

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Jade CAT Odessa
Блин, та налейте же ему уже пару пинт!
Видите же как человек мучается!!!
+8
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Доминатор3000
Сака не продадут и за 200.
Такой бриллиант самим нужен.
+5
-2
+3
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Live_Kost
Прям как-будто Арсенал возьмёт и отдаст своего лучшего игрока
+3
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timustus
Ответ Red_Old_Scull
Добрый день! Сака , его ценник на трансмаркете 120,00 млн и за 200,00 млн его возьмут , ещё бонусами спасибо докинут . Если без юмора , то , что вы теряете фанат пушкарей , у вас есть Габриэл Мартинелли, Мартин Энегор, в конце то концов Деклан Райса, вы купили у молотков . Радуйтесь , такой талант , так же у вас есть Кай Хаверц, звёздный мальчик , который любит , что б его любили , от этого будет и результат в команде 😁😁😁. Так , не велика потеря вы ее даже не почувствуете .
Не велика потеря: всего-то воспитанник, самый важный игрок клуба при Артете, ну и самый дорогой правый вингер мира.

Это примерно как продать Джеррарда в МЮ после ухода Роналду, ну или Суареса в ТТХ после ухода Бэйла. Понимаю, что не прямые замены, но суть думаю уловили.
+3
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Тимур Жалолдинов
Арсенал возьмет и продаст почти прямому конкуренту своего одного из лучшего игроку. Логика конечно ахти
+2
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+2
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Mardon Umirov
Сака как Салах не может помочь Ливерпулю.
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А.В. Бубнов
Успел найти?
Пхахаха
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Antonio17
Пепе пусть лучше заберут.
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Red_Old_Scull
Ответ Тимур Жалолдинов
Арсенал возьмет и продаст почти прямому конкуренту своего одного из лучшего игроку. Логика конечно ахти
Они просто, сначала вроде сказали, а после уже подумали , что сказали . Это стиль британской эстетов .
+1
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Red_Old_Scull
Ответ lerno
Надо продать...и на эти деньги брать Мбапе....
Зачем вы рассуждаете как школьник ? Ну какой Мбаппе??? Вы серьезно???
Кроме забегов на дальные дистанции от него мы не увидим , нужен техничный игрок понимаете ? И главное мозговой штурман в атаке . Ну Килиан , при всем моем уважении к нему , он пока не такой , игрок , да популярен , и только . Больше он не чего не показал , в лиги , где шейхи рулят я тоже могу забивать за большие бабки , это не показатель .
+1
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Red_Old_Scull
Ответ aseke
Я - за! Сака лучший британский игрок прямо сейчас.
Да брильянт такой неплохо бы смотрелся в Ливерпуле, соглашусь с вами , фанат красных вы?
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DOBRJK
Ответ DOBRJK
Сака стоит минимум 200 лямов за 150 пусть ливер циркуля купит у меню.
Маню
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Альф Третий
Ответ Red_Old_Scull
Они просто, сначала вроде сказали, а после уже подумали , что сказали . Это стиль британской эстетов .
Ну да, это типичный стиль британской эстетики - сначала сказать одно, а потом подумать о том, что сказал. Бывает, да и чего удивляться? Футбольные комментаторы тоже люди, иногда они тоже накосячивают. Но знаешь, я не уверен, что продажа Салаха и замена на Саку были бы хорошей идеей. Мне кажется, что Ливерпуль слишком много значит для Салаха, а Сака еще требуется развиваться. В любом случае, футбольные трансферы - всегда интересная тема для обсуждения. А как ты думаешь, стоит ли менять Салаха на Саку?
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Red_Old_Scull
Ответ SV
Зато читаем его высказывания регулярно ))
Ну наверное , он и делает , что б читали его «высказывания регулярно». Тем самым публику поджигает 😄😄😄своими интересными высказываниями .
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Северный болельщик
Ответ SV
Зато читаем его высказывания регулярно ))
да, частенько
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SV
Ответ Северный болельщик
Пол Мерсон! Ну блин, не видел его более 20 лет.
Зато читаем его высказывания регулярно ))
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Альф Третий
Ответ Red_Old_Scull
Зачем вы рассуждаете как школьник ? Ну какой Мбаппе??? Вы серьезно??? Кроме забегов на дальные дистанции от него мы не увидим , нужен техничный игрок понимаете ? И главное мозговой штурман в атаке . Ну Килиан , при всем моем уважении к нему , он пока не такой , игрок , да популярен , и только . Больше он не чего не показал , в лиги , где шейхи рулят я тоже могу забивать за большие бабки , это не показатель .
Ну что ж, каждому своё мнение, правда? Я могу понять, что вы хотите видеть в "Ливерпуле" техничного игрока с мозговым штурманом в атаке. Но отрицать талант Килиана Мбаппе было бы нелогично. Ведь он не просто популярен, но и имеет результаты на своём счету. Уверен, что если бы он перешел в "Ливерпуль", то сумел бы проявить себя и в этой команде. В конце концов, футбол - это командный спорт, и на поле каждый игрок должен выполнять свою роль для достижения успеха. Как вы думаете, стоит ли "Ливерпулю" рассмотреть вариант с Мбаппе или есть другие футболисты, которых вы видите в этой роли? 🤔
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Red_Old_Scull
Ответ Mardon Umirov
Сака как Салах не может помочь Ливерпулю.
Как вы можете сравнивать совершенно разных игроков ?
Они отличаются друг от друга… как в стиле игры , так и внешние показатели . Их связывает только то , что играют на одной позиции. И как вы можете обсуждать такое ??? Стиль Артета/Клоппа.. это как то не уместно обсуждению вопроса. Совершенно другое, объединения их возможно, что выступают за африканский континент.
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Виталий А.
Мерсон легенда Арсенала? Ну это сильно сказано. Может он и легенда,но только какого-нибудь арсенальского паба,не больше.
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Вячеслав Новиков-Володько
Наивные кто им Сака отдаст, об этом подумали?
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DOBRJK
Сака стоит минимум 200 лямов за 150 пусть ливер циркуля купит у меню.
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Северный болельщик
Пол Мерсон! Ну блин, не видел его более 20 лет.
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lerno
Надо продать...и на эти деньги брать Мбапе....
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