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📹Жеребьевка Лиги Европы отправила в одну группу братьев Мак Аллистеров. Кевин и Алексис уже обменялись публичными сообщениями

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Победит сильнейший.

В пятницу в Монако прошла жеребьевка группы Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет против «ЛАСКа», «Тулузы» и «Юниона». Это значит, что в игре против бельгийского клуба состоится братское дерби − Кевин Мак Аллистер против Алексиса Мак Аллистера.

Последние четыре года Кевин провел в «Архентинос Хуниорс», но этим летом перешел в «Юнион». Он играл в обоих матчах против «Лугано», когда его новая команда завоевывала место в группе ЛЕ.

Если он сохранит свою форму, то сможет сыграть против младшего брата, который этим летом также поменял клуб: ушел из «Брайтона» и оказался в «Ливерпуле».

В интернете завирусилось видео радости игроков «Юниона», когда они узнали, с кем предстоит сыграть в группе ЛЕ. Но мало кто заметил, что в самом его конце отметился Кевин Мак Аллистер. Он передал брату сообщение: «Увидимся, бро».

После того, как видео появилось в интернете, дополнительную ему популярность придал экс-хавбек сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо, который опубликовал сообщение и отметил братьев: «Приготовься, Алексис, потому что ты получишь пару ударов от Кевина... или нет».

На что Алексис ответил: «Теперь буду бить я».

Мак Аллистеры − впечатляющая футбольная семья. Отец Карлос в прошлом играл в «Бока Хуниорс», причем пересекался с Диего Марадоной и трижды вышел на поле в футболке сборной Аргентины. Дядя Патрисио играл в «Эстудиантесе» и даже открыл в Ла-Пампе вместе с братом футбольную академию. Старший брат Франсис играет за «Росарио Сентраль».

«Я думаю, что они втроем родились, чтобы стать футболистами. Они выросли в такой среде, видели, что происходило со мной и моим братом во время нашей карьеры», − сказал Карлос в интервью The Athletic в 2020 году.

17 комментариев

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LAnd
Назвать ребёнка Кевином Мак Аллистером это надо быть жёстким фанатом один дома
+55
0
+55
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NikoVinkovic
Ответ Ivan Tsioply
Надеюсь у Мак Аллистеров карьеры сложатся удачнее, чем у братьев Азаров.
При всём понимании насчёт Азара и его спада, Мак Аллистерам до Азаров в плане карьеры всё-таки ещё расти и расти.
+47
-3
+44
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S2Pac
Ответ Ivan Tsioply
Надеюсь у Мак Аллистеров карьеры сложатся удачнее, чем у братьев Азаров.
А чем плохи карьеры у Азаров?
+9
0
+9
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Ivan Tsioply
Надеюсь у Мак Аллистеров карьеры сложатся удачнее, чем у братьев Азаров.
+9
-2
+7
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NikoVinkovic
Ответ Ya2o
Чемпионство в мире не в счет?))
В счёт, но удельный вес карьер Азаров всё же пока перевешивает.

Это как Фабио Гроссо, например, тоже чемпионом мира был и в том чемпионстве сыграл важнейшую роль, а не просто за компанию поехал. А условный Эшли Коул не был чемпионом мира, а карьера у него получилась гораздо заметнее, чем у Гроссо.
+4
0
+4
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General 01 mak
Ответ Ivan Tsioply
Надеюсь у Мак Аллистеров карьеры сложатся удачнее, чем у братьев Азаров.
поверь , я хотел бы себе такую карьеру как у Азара , Эдена Азара
+3
0
+3
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Торт Спартак
Ответ Ivan Tsioply
Надеюсь у Мак Аллистеров карьеры сложатся удачнее, чем у братьев Азаров.
Как Азары ещё нормально, прикинь, если бы карьеры сложились как у каких-нибудь Гатаговых)
+2
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Никита Никулин
Автор
Ответ LAnd
Назвать ребёнка Кевином Мак Аллистером это надо быть жёстким фанатом один дома
https://www.sports.ru/football/1115292675-kevin-mak-allister-pereshel-v-yunion-argentincza-predstavili-sczenoj-i.html
+2
0
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А.В. Бубнов
"Мама, я разобью ему лицо!"
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68.39
СостАится🥲
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Ya2o
Ответ NikoVinkovic
При всём понимании насчёт Азара и его спада, Мак Аллистерам до Азаров в плане карьеры всё-таки ещё расти и расти.
Чемпионство в мире не в счет?))
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LaffyTaffy
круто конечно)
два брата из далёкой Аргентины будут играть между собой в европейском турнире. И не факт, что Ливерпуль победит, Юнион упёртая команда
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Гекдениз Кардениз
Ответ Ivan Tsioply
Надеюсь у Мак Аллистеров карьеры сложатся удачнее, чем у братьев Азаров.
Запашных
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Владимир Долгополов
Ответ General 01 mak
поверь , я хотел бы себе такую карьеру как у Азара , Эдена Азара
Думаю ты бы не против был чтоб карьера сложилась как у младшего Азара.
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S2Pac
Ответ General 01 mak
поверь , я хотел бы себе такую карьеру как у Азара , Эдена Азара
А я бы, в принципе, и от карьеры Торгана не отказался бы)
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ahma007
Ответ NikoVinkovic
При всём понимании насчёт Азара и его спада, Мак Аллистерам до Азаров в плане карьеры всё-таки ещё расти и расти.
Азар всегда был дном!
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Pb-SE
Ответ LAnd
Назвать ребёнка Кевином Мак Аллистером это надо быть жёстким фанатом один дома
Учитывая, что у главного героя фильма около 7-8 родных и двоюродных братьев, то там вполне и Алексис мог быть.
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