17 комментариев

Победит сильнейший.

В пятницу в Монако прошла жеребьевка группы Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет против «ЛАСКа», «Тулузы» и «Юниона». Это значит, что в игре против бельгийского клуба состоится братское дерби − Кевин Мак Аллистер против Алексиса Мак Аллистера.

Последние четыре года Кевин провел в «Архентинос Хуниорс», но этим летом перешел в «Юнион». Он играл в обоих матчах против «Лугано», когда его новая команда завоевывала место в группе ЛЕ.

Если он сохранит свою форму, то сможет сыграть против младшего брата, который этим летом также поменял клуб: ушел из «Брайтона» и оказался в «Ливерпуле».

В интернете завирусилось видео радости игроков «Юниона», когда они узнали, с кем предстоит сыграть в группе ЛЕ. Но мало кто заметил, что в самом его конце отметился Кевин Мак Аллистер. Он передал брату сообщение: «Увидимся, бро».

После того, как видео появилось в интернете, дополнительную ему популярность придал экс-хавбек сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо, который опубликовал сообщение и отметил братьев: «Приготовься, Алексис, потому что ты получишь пару ударов от Кевина... или нет».

На что Алексис ответил: «Теперь буду бить я».

Мак Аллистеры − впечатляющая футбольная семья. Отец Карлос в прошлом играл в «Бока Хуниорс», причем пересекался с Диего Марадоной и трижды вышел на поле в футболке сборной Аргентины. Дядя Патрисио играл в «Эстудиантесе» и даже открыл в Ла-Пампе вместе с братом футбольную академию. Старший брат Франсис играет за «Росарио Сентраль».

«Я думаю, что они втроем родились, чтобы стать футболистами. Они выросли в такой среде, видели, что происходило со мной и моим братом во время нашей карьеры», − сказал Карлос в интервью The Athletic в 2020 году.