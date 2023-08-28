LFC 2020
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«То, что они предлагают Салаху, — действительно безумие». Фабрицио Романо рассказал все, что знает о ситуации вокруг Мо

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Кажется, переживать не стоит.

На прошлой неделе прогремела новость, что «Аль-Иттихад» намерен увести Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» в последние дни трансферного окна. Саудовский клуб не только готов сделать египтянина одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги, но и выложить за него крупную сумму «красным». Появлялась информация, что Мо дал добро на переход, однако Клопп не намерен отпускать ключевого игрока команды без возможности подписать замену.

Фабрицио Романо решил внести ясность и рассказал обо всем, что знает об этой сложной ситуации. Журналист написал в своей колонке Caught Offside:

«Я думаю, это очень сложно. Послание, которое транслирует «Ливерпуль» на этой неделе, всегда одно и то же, как наедине, так и публично в случае с Юргеном Клоппом. Я думаю, они выражаются очень ясно: они не хотят отпускать Мо Салаха. Поэтому я думаю, что это очень сложно.

Мы должны отметить, что «Аль-Иттихад», и правда, сделал очень большое предложение. Они обратились к Мо Салаху в начале августа, но тогда предложение было не на том уровне, чтобы заинтересовать игрока. Теперь они предложили почти вдвое больше, сумму, очень близкую к зарплате Криштиану Роналду (£173 млн в год). То, что они предлагают игроку в плане контракта, — действительно безумие. И для Мо Салаха также нормально обсуждать условия с «Аль-Иттихадом».

Это нормально в футболе, когда вы получаете такого рода предложения, но мы должны уважать «Ливерпуль», и его позиция заключается в том, что игрок не продается и они не хотят вести переговоры. Честно говоря, я был бы очень удивлён, если бы Мо ушёл в последние три-четыре дня трансферного окна. Я считаю, почти невыполнимой задачей заменить его за три дня».

3 комментария

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nata shima
Я понимаю Салаха и считаю, что ему лучше уйти. Мы , очевидно, вернулись во времена Ходжсона и теперь 4-ка - это наш главный трофей в этом сезоне, который еще нужно взять. Салах - мировая звезда, мусульманин, ему предлагают несколько вагонов денег, которых хватит на всю жизнь. Очевидно, что в следующем сезоне такого предложения может не поступить. Почему бы не уйти? Он достаточно сделал для клуба, его желание стоит уважать. Потратить год своей жизни на страдание с ноунейм-суперопорником Эндо и 8-кой Эллиотом? или смотреть на суперзащитника Гомеса? И это, попрошу, наш состав после "глобального перестроечного лета".
Ситуация 1 в 1 как с Суарезом в свое время. Тот на своем горбу тянул всю команду, а сейчас то же самое требуют от Салаха. Фактически, он должен прикрыть все проколы менеджмента своей выдающейся игрой. Парень не хочет, потому что может получить за свою игру больше денег. К чему ему этот героизм?
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Баден-баден
Ответ nata shima
Я понимаю Салаха и считаю, что ему лучше уйти. Мы , очевидно, вернулись во времена Ходжсона и теперь 4-ка - это наш главный трофей в этом сезоне, который еще нужно взять. Салах - мировая звезда, мусульманин, ему предлагают несколько вагонов денег, которых хватит на всю жизнь. Очевидно, что в следующем сезоне такого предложения может не поступить. Почему бы не уйти? Он достаточно сделал для клуба, его желание стоит уважать. Потратить год своей жизни на страдание с ноунейм-суперопорником Эндо и 8-кой Эллиотом? или смотреть на суперзащитника Гомеса? И это, попрошу, наш состав после "глобального перестроечного лета". Ситуация 1 в 1 как с Суарезом в свое время. Тот на своем горбу тянул всю команду, а сейчас то же самое требуют от Салаха. Фактически, он должен прикрыть все проколы менеджмента своей выдающейся игрой. Парень не хочет, потому что может получить за свою игру больше денег. К чему ему этот героизм?
Не понимаю я эти панические настроения насчет нынешнего положения клуба... А насчет Салаха - вот почему же в след. сезоне не может быть такого предложения? Ему не 35 или 36 лет, со своим отношением к футболу он спокойно наберет себе статистику не хуже прошлогодней в этом сезоне. Да и не стоит забывать что он и сейчас то самый высокооплачиваемый игрок Ливерпуля и этот контракт он выбивал из боссов весь сезон 21/22. Может вы забыли но руководство не любит когда кто то из игроков 30+ сидит на высокой зарплате в клубе. Для него сделали исключение и Салах, я думаю, уважает это решение.
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grishapelengator
Ответ Баден-баден
Не понимаю я эти панические настроения насчет нынешнего положения клуба... А насчет Салаха - вот почему же в след. сезоне не может быть такого предложения? Ему не 35 или 36 лет, со своим отношением к футболу он спокойно наберет себе статистику не хуже прошлогодней в этом сезоне. Да и не стоит забывать что он и сейчас то самый высокооплачиваемый игрок Ливерпуля и этот контракт он выбивал из боссов весь сезон 21/22. Может вы забыли но руководство не любит когда кто то из игроков 30+ сидит на высокой зарплате в клубе. Для него сделали исключение и Салах, я думаю, уважает это решение.
Мысли здорового человека.
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