Кажется, переживать не стоит.

На прошлой неделе прогремела новость, что «Аль-Иттихад» намерен увести Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» в последние дни трансферного окна. Саудовский клуб не только готов сделать египтянина одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги, но и выложить за него крупную сумму «красным». Появлялась информация, что Мо дал добро на переход, однако Клопп не намерен отпускать ключевого игрока команды без возможности подписать замену.

Фабрицио Романо решил внести ясность и рассказал обо всем, что знает об этой сложной ситуации. Журналист написал в своей колонке Caught Offside:

«Я думаю, это очень сложно. Послание, которое транслирует «Ливерпуль» на этой неделе, всегда одно и то же, как наедине, так и публично в случае с Юргеном Клоппом. Я думаю, они выражаются очень ясно: они не хотят отпускать Мо Салаха. Поэтому я думаю, что это очень сложно.

Мы должны отметить, что «Аль-Иттихад», и правда, сделал очень большое предложение. Они обратились к Мо Салаху в начале августа, но тогда предложение было не на том уровне, чтобы заинтересовать игрока. Теперь они предложили почти вдвое больше, сумму, очень близкую к зарплате Криштиану Роналду (£173 млн в год). То, что они предлагают игроку в плане контракта, — действительно безумие. И для Мо Салаха также нормально обсуждать условия с «Аль-Иттихадом».

Это нормально в футболе, когда вы получаете такого рода предложения, но мы должны уважать «Ливерпуль», и его позиция заключается в том, что игрок не продается и они не хотят вести переговоры. Честно говоря, я был бы очень удивлён, если бы Мо ушёл в последние три-четыре дня трансферного окна. Я считаю, почти невыполнимой задачей заменить его за три дня».