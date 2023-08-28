Полузащитник точно ждал не такого старта в «Ливерпуле».

Ватару Эндо поговорил с LFC TV после невероятного камбэка «красных», случившегося на последних минутах матча с «Ньюкаслом» благодаря дублю Нуньеса (2:1), и честно оценил свое выступление.

«Для меня это была очень тяжелая игра, я просто старался сделать все возможное для команды. Мы не пропустили, играя вдесятером, за это отвечал и я. Конечно, я могу играть лучше, но во втором тайме было очень тяжело. В обороне я чувствую, что могу быть лучше».

На данный момент Ватару провел в двух матчах за «Ливерпуль» 85 минут, из которых 57 команда играла вдесятером, — настоящий стресс-тест для японского опорника. Сам Энду надеется, что такой формат выступлений не войдет у мерсисайдцев в привычку.

«Надеюсь, я не привыкну к игре вдесятером! Надеюсь, в следующий раз мы сможем играть намного лучше, и я смогу играть намного лучше. Теперь время подготовиться к следующей неделе».

«Это «Ливерпуль», — сказал Ватару о духе команды. — Даже с десятью игроками у нас все еще был шанс выиграть эту игру. У нас очень сильные нападающие. Я просто стараюсь помочь им в защите. На самом деле, это потрясающее чувство после очень сложной игры. Я очень рад выиграть».