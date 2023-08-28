LFC 2020
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«Я чувствую, что могу быть лучше в защите»: Эндо вынес честный вердикт своей игре после победы над «Ньюкаслом»

Ватару Эндо Ватару Эндо
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Полузащитник точно ждал не такого старта в «Ливерпуле».

Ватару Эндо поговорил с LFC TV после невероятного камбэка «красных», случившегося на последних минутах матча с «Ньюкаслом» благодаря дублю Нуньеса (2:1), и честно оценил свое выступление.

«Для меня это была очень тяжелая игра, я просто старался сделать все возможное для команды. Мы не пропустили, играя вдесятером, за это отвечал и я. Конечно, я могу играть лучше, но во втором тайме было очень тяжело. В обороне я чувствую, что могу быть лучше».

На данный момент Ватару провел в двух матчах за «Ливерпуль» 85 минут, из которых 57 команда играла вдесятером, — настоящий стресс-тест для японского опорника. Сам Энду надеется, что такой формат выступлений не войдет у мерсисайдцев в привычку.

«Надеюсь, я не привыкну к игре вдесятером! Надеюсь, в следующий раз мы сможем играть намного лучше, и я смогу играть намного лучше. Теперь время подготовиться к следующей неделе».

«Это «Ливерпуль», — сказал Ватару о духе команды. — Даже с десятью игроками у нас все еще был шанс выиграть эту игру. У нас очень сильные нападающие. Я просто стараюсь помочь им в защите. На самом деле, это потрясающее чувство после очень сложной игры. Я очень рад выиграть».

1 комментарий

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nata shima
Для меня после первых двух неполных матчей уже очевидно, что Эндо игрок не класса команды, которая планирует сражаться за чемпионство (так же себя официально позиционируем). Уровень клуба Лиги Европы - да, но не топ-клуба. Достаточно брака в передачах, поспешные решения, обработка иногда хромала, минимум один момент нам привезли из-за этого, да и с профильной работой справляется так себе. Да, старательный. Понятно, что новичок в клубе и, вероятно, дальше будет не так нервозно видеть его под давлением активного соперника, но по сравнению с тем же Собослаи (сравниваю просто новичков) по скорости принятия решений просто небо и земля. Ну, а про праймого Фабиньо молчу вообще.
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