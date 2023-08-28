LFC 2020
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Оператор только этого и ждал! Заснял лицо Тиндолла сразу после камбэка «Ливерпуля». В первом тайме тренер «Ньюкасла» жестом призывал Клоппа замолчать

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Эдди Хау Эдди Хау
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Встреча «Ньюкасла» и «Ливерпуля» выдалась жаркой. Пока футболисты зажигали на поле, их наставники развлекались на бровке.

Тиндолл, помощник Хау, и Клопп начали бросаться колкостями в самом начале игры. Юрген просил коллегу сесть на место. Как известно, сейчас в технической зоне не может находиться больше одного тренера. Немец, кстати, еще до матча подколол Джейсона и его любовь следить за встречей на ногах.

Когда Ван Дейк получил прямую красную, Клопп начал спорить с арбитром. Тиндолл жестом призвал тренера «красных» замолчать.

А когда Нуньес оформил дубль в ворота «сорок», радовался уже Юрген.

Оператор трансляции, видимо, следил за пикировкой тренеров. Он сумел запечатлеть лицо Тиндолла сразу после камбэка «Ливерпуля». Эмоции помощника Хау говорят сами за себя. Да и Эдди не выглядит счастливым.

Как говорится, хорошо смеется тот, кто Юрген Клопп.

8 комментариев

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Арман Мартиросян
Бесценно🤣🤣🤣
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mishok88
Фотка с жестом Клоппа – это кстати Фотошоп)) В оригинале у него рука опущена) Да и на этой фотке она очень неестественно выглядит)
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Nostromo
Этт..точно)
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Denis K21
пишут, что фотошоп . Но все равно забавно, всех с победой!
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Афанасий Дирихле
какой же Клопп злопамятный )
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Lavinka
У Нюкасла эго непомерное стало . Поставили на место .
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versus_
А после свистка поручкались? Без этого рассказ неполный.
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Sans Skeleton
Ответ Lavinka
У Нюкасла эго непомерное стало . Поставили на место .
они себя сами поставили на место,не убили игру вовремя.
Если Ливерпуль будет играть так и дальше,у них будут большие проблемы.
Условные вестхемы и астонвиллы таких подарков не оставят.
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