8 комментариев

Встреча «Ньюкасла» и «Ливерпуля» выдалась жаркой. Пока футболисты зажигали на поле, их наставники развлекались на бровке.

Тиндолл, помощник Хау, и Клопп начали бросаться колкостями в самом начале игры. Юрген просил коллегу сесть на место. Как известно, сейчас в технической зоне не может находиться больше одного тренера. Немец, кстати, еще до матча подколол Джейсона и его любовь следить за встречей на ногах.

Когда Ван Дейк получил прямую красную, Клопп начал спорить с арбитром. Тиндолл жестом призвал тренера «красных» замолчать.

А когда Нуньес оформил дубль в ворота «сорок», радовался уже Юрген.

Оператор трансляции, видимо, следил за пикировкой тренеров. Он сумел запечатлеть лицо Тиндолла сразу после камбэка «Ливерпуля». Эмоции помощника Хау говорят сами за себя. Да и Эдди не выглядит счастливым.

Как говорится, хорошо смеется тот, кто Юрген Клопп.