7 комментариев

Есть один нюанс.

На протяжении большей части летнего трансферного окна хавбека «Брайтона» Мойзеса Кайседо отправляли в «Челси». Однако в четверг вечером стало известно, что «Ливерпуль» предложил за игрока 111 млн фунтов и вышел в лидеры.

«Чайки» сходу заявили, что игрок перейдет в тот клуб, который заплатит больше. Однако после того, как «Брайтон» и «Ливерпуль» достигли соглашения, Кайседо сообщил, что хочет перейти только в «Челси».

Несмотря на это, по мнению журналиста The Athletic Энди Нейлора, мерсисайдцы включили в договор с «Брайтоном» секретный пункт, который и подкупил клуб. Речь идет о проценте от последующей перепродажи Кайседо в другую команду.

«Челси» пока не сделал ответное предложение. Пока не ясно, где именно окажется игрок, но Де Дзерби уже заявил, что уже забыл, кто такой Мойзес Кайседо.