LFC 2020
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«Ливерпуль» включил в сделку по Кайседо секретный пункт. Он может помочь опередить «Челси»

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Есть один нюанс.

На протяжении большей части летнего трансферного окна хавбека «Брайтона» Мойзеса Кайседо отправляли в «Челси». Однако в четверг вечером стало известно, что «Ливерпуль» предложил за игрока 111 млн фунтов и вышел в лидеры.

«Чайки» сходу заявили, что игрок перейдет в тот клуб, который заплатит больше. Однако после того, как «Брайтон» и «Ливерпуль» достигли соглашения, Кайседо сообщил, что хочет перейти только в «Челси».

Несмотря на это, по мнению журналиста The Athletic Энди Нейлора, мерсисайдцы включили в договор с «Брайтоном» секретный пункт, который и подкупил клуб. Речь идет о проценте от последующей перепродажи Кайседо в другую команду.

«Челси» пока не сделал ответное предложение. Пока не ясно, где именно окажется игрок, но Де Дзерби уже заявил, что уже забыл, кто такой Мойзес Кайседо.

7 комментариев

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Санжар Уразбаев
Зачем он нам этот токсичный игрок который даже не хочет выступать за нас
+5
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Stewee
Ну все, поигрались в больших дядей, которые могут себе позволить сотню за трансфер и хватит. Пора брать лоха из чемпионшипа в опорку)
+4
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+4
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Ravil Gilmanov
Зачем надо было арабам Фаба продавать, чтобы брать ноунейма в три раза дороже с одним нормальным сезоном. Без Эдвардса все там печально у Ливерпуля
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Ноно Гомес
значит уже продали...
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Yri Yrov
Ответ Stewee
Ну все, поигрались в больших дядей, которые могут себе позволить сотню за трансфер и хватит. Пора брать лоха из чемпионшипа в опорку)
какого ещё лоха, если клуб в шипе это ничего не говорит об отдельном игроке
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Maksim Zakharov
Ответ Ravil Gilmanov
Зачем надо было арабам Фаба продавать, чтобы брать ноунейма в три раза дороже с одним нормальным сезоном. Без Эдвардса все там печально у Ливерпуля
Даже фиг с ним, что отдали Фабиньо. Боль в том, что на момент продажи не было четкого понимания, кого брать. Начало метаться туда и сюда
При Эдвардсе все бы очень быстро решилось без лишней суеты
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