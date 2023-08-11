7 комментариев

«Ливерпуль» включил в сделку по Кайседо секретный пункт. Он может помочь опередить «Челси»
Есть один нюанс.
На протяжении большей части летнего трансферного окна хавбека «Брайтона» Мойзеса Кайседо отправляли в «Челси». Однако в четверг вечером стало известно, что «Ливерпуль» предложил за игрока 111 млн фунтов и вышел в лидеры.
«Чайки» сходу заявили, что игрок перейдет в тот клуб, который заплатит больше. Однако после того, как «Брайтон» и «Ливерпуль» достигли соглашения, Кайседо сообщил, что хочет перейти только в «Челси».
Несмотря на это, по мнению журналиста The Athletic Энди Нейлора, мерсисайдцы включили в договор с «Брайтоном» секретный пункт, который и подкупил клуб. Речь идет о проценте от последующей перепродажи Кайседо в другую команду.
«Челси» пока не сделал ответное предложение. Пока не ясно, где именно окажется игрок, но Де Дзерби уже заявил, что уже забыл, кто такой Мойзес Кайседо.
При Эдвардсе все бы очень быстро решилось без лишней суеты