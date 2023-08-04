LFC 2020
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Глубина состава вызывает вопросы. Как будет выглядеть «Ливерпуль», если клуб больше не сделает трансферы

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Футбол Футбол

Несколько травм приведут к сложностям.

Летнее трансферное окно закрывается в конце месяце, но похоже, что «Ливерпуль» все свои покупки уже сделал.

Команда Юргена Клоппа усилилась Алексисом Мак Аллистером и Домиником Собослаи, которые заменили Джордана Хендерсона и Фабиньо.

Если учесть, что новых трансферов на «Энфилде» больше не будет, то вот с каким составом Клопп войдет в сезон-2023/24. В прошлом сезоне отсутствие альтернатив приводило к тому, что команда сбоила и теряла очки.

Для клуба это должно стать серьезным предупреждением, так как некоторые игроки пока больше уровень чемпионшипа, а не АПЛ. Это, в первую очередь, касается молодежи.

А как вы думаете, нуждается ли «Ливерпуль» в новых трансферах и кого бы вы хотели видеть? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Да уж, неловко вышло, хотели усилиться, ушло 10 человек, пришло 2 🙃
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Ливерпуль - это вопреки... ждём сезон, готовин валидол.
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Минимум 1го опорного пз и 2 х защитников
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