Несколько травм приведут к сложностям.

Летнее трансферное окно закрывается в конце месяце, но похоже, что «Ливерпуль» все свои покупки уже сделал.

Команда Юргена Клоппа усилилась Алексисом Мак Аллистером и Домиником Собослаи, которые заменили Джордана Хендерсона и Фабиньо.

Если учесть, что новых трансферов на «Энфилде» больше не будет, то вот с каким составом Клопп войдет в сезон-2023/24. В прошлом сезоне отсутствие альтернатив приводило к тому, что команда сбоила и теряла очки.

Для клуба это должно стать серьезным предупреждением, так как некоторые игроки пока больше уровень чемпионшипа, а не АПЛ. Это, в первую очередь, касается молодежи.

А как вы думаете, нуждается ли «Ливерпуль» в новых трансферах и кого бы вы хотели видеть? Пишите в комментариях.