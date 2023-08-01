LFC 2020
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«Барбингеймер» добрался и до «Ливерпуля». Конате предложил одноклубникам сделать свой выбор 💅💣

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Результат оказался неожиданным.

Пока «Ливерпуль» путешествует по миру, готовясь к новому сезону, клуб регулярно радует нас забавными моментами из жизни игроков. И вот сегодня в соцсетях команды появилось видео, на котором Конате узнает у товарищей, какой фильм они выберут: «Барби» Греты Гервиг или «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Вопрос закономерный, так как весь мир сходил с ума в ожидании этих двух картин, премьеры которых состоялись в один день. На удивление, оказалось, что у большинства игроков «красных» фаворит был одинаковый, и это — «Барби».

В основном, футболисты выбирали кино о кукольном мире из-за того, что они просто не слышали о фильме Кристофера Нолана или же просто не понимали, о чем там может идти речь. Трент оказался единственным членом команды, который не только в курсе выхода «Оппенгеймера», но и знает, что главным героем фильма является физик, который участвовал в разработке ядерного оружия.

Александера-Арнолда поддержали Бен Доук и Жоэль Матип, которые, хоть и не знают, о чем кино, но посчитали, что оно должно быть интересным. Мелкаму Фрауэндорф тоже был на стороне «Оппенгеймера», но быстро передумал и тоже согласился на «Барби».

Критики и рядовые зрители, вероятно, не согласились бы с выбором мерсисайдцев. Фильм Нолана обгоняет по оценкам комедию Гервиг как на IMDB (8.8 против 8.0), так и на Кинопоиске (8.4 против 7.3).

Смотрели оба этих фильма? А на чьей стороне ваш голос?

2 комментария

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Да уж, но я рад, что Трент и Матип выбрали Опенгеймера, значит не все потеряно в раздевалке.
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Трент единственный из команды знает, что фильм про физика, создавшего ядерную бомбу... Самый короткий рассказ Хэмингуэя
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