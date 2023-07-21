«Ливерпуль» очень хочет опорника «Фулхэма». Придется выложить 60 млн
«Ливерпуль» является фаворитом на подписание полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи этим, сообщает журналист Саша Тавольери.
Португалец стал приоритетной целью после неудачи в переговорах с «Саутгемптоном» о приобретении Ромео Лавиа.
«Фулхэм» хочет €60 млн за Пальинью, который был одним из лучших озорников АПЛ в прошлом сезоне.
Переговоры могут начаться уже на следующей неделе.
Португальцу 28 лет. Прошлый сезон стал для него дебютным в Англии - ранее он выступал за «Спортинг».
Если сомневаетесь в его профессиональных качествах, то вот вам отчет. Обороняться этот парень умеет.
Действующий контракт Пальиньи с «Фулхэмом» истекает в 2027 году.
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