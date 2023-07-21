«Ливерпуль» является фаворитом на подписание полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи этим, сообщает журналист Саша Тавольери.

Португалец стал приоритетной целью после неудачи в переговорах с «Саутгемптоном» о приобретении Ромео Лавиа.

«Фулхэм» хочет €60 млн за Пальинью, который был одним из лучших озорников АПЛ в прошлом сезоне.

Переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

Португальцу 28 лет. Прошлый сезон стал для него дебютным в Англии - ранее он выступал за «Спортинг».

Если сомневаетесь в его профессиональных качествах, то вот вам отчет. Обороняться этот парень умеет.

Действующий контракт Пальиньи с «Фулхэмом» истекает в 2027 году.