LFC 2020
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«Ливерпуль» очень хочет опорника «Фулхэма». Придется выложить 60 млн

Ливерпуль Ливерпуль
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«Ливерпуль» является фаворитом на подписание полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи этим, сообщает журналист Саша Тавольери.

Португалец стал приоритетной целью после неудачи в переговорах с «Саутгемптоном» о приобретении Ромео Лавиа.

«Фулхэм» хочет €60 млн за Пальинью, который был одним из лучших озорников АПЛ в прошлом сезоне.

Переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

Португальцу 28 лет. Прошлый сезон стал для него дебютным в Англии - ранее он выступал за «Спортинг».

Если сомневаетесь в его профессиональных качествах, то вот вам отчет. Обороняться этот парень умеет.

Действующий контракт Пальиньи с «Фулхэмом» истекает в 2027 году.

5 комментариев

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Талгат Нугманов
Вот какой озорник этот Палинья)
+4
0
+4
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rimad format
как по мне надо купить опытного возрастного опорника за разумную сумму для подмены Бейчетича.
+4
0
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Ильдар Аитов
Ответ ta-tosha
смысл продавать Фаба за 40 и покупать этого товарища за 60? это же идиотизм
а что делать если Фаб сам хочет уйти?
+3
0
+3
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ta-tosha
смысл продавать Фаба за 40 и покупать этого товарища за 60? это же идиотизм
+2
0
+2
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za_vsu_xypmy
хороший вариант
+1
0
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