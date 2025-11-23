📸🎥 Экитике заказал у Виртца подарок из Германии. Флориан желание партнера исполнил

Юго Экитике и Флориан Виртц успели подружиться за пару месяцев в «Ливерпуле». Когда парни разъехались по сборным на время международной паузы, связь продолжили держать через комментарии в соцсетях.

Флориан выложил парочку фотографий с победного для Германии матча против Люксембурга. В комменты пришел Юго с одной просьбой: «Привези футболку!»

Фло желание одноклубника исполнил. После паузы на матчи национальных команд Экитике ходил по базе мерсисайдцев с футболкой сборной Германии – конечно, с фамилией Виртца.

Счастливый хвастался Кертису.

В таких футболках Германия выступит на грядущем ЧМ-2026. Виртц, кстати, снялся в классной рекламе формы к мундиалю. В ролике ему составили компанию Ламин Ямаль, Айтана Бонмати, Лео Месси и другие звезды.

А Экитике, похоже, начал коллекционировать футболки бундестим! Еще в «Айнтрахте» выкладывал фото в майке немцев с домашнего Евро-2024, выбор француза пал на футболку Никласа Фюллькруга.

Одобряем!