LFC 2020
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📹Нуньес забил первый гол «Ливерпуля» в товарищеском матче. В этой же атаке форвард чуть не загубил момент

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Продолжает быть верен себе.

Прошлый сезон для форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса вышел противоречивым. За 29 матчей АПЛ он забил всего 9 мячей, но при этом его xG составил 14,37. Это значит, что реализация уругвайца заметно хромала.

Пока болельщики мерсисайдского клуба надеются, что за вторую предсезонную подготовку в клубе Юрген Клопп наконец избавить Дарвина от проблем, в товарищеском матче против немецкого «Карлсруэ» Нуньес продолжит делать странные вещи.

Мохамед Салах отдал форварду отличную передачу, выведя его на рандеву с вратарем. Однако Нуньес решил не бить, а вернуть мяч египтянину, однако пас был очень неточным. Благо, что Мохамед успел подстроиться и во второй раз помочь Дарвину.

Если пытаешься понять Нуньеса, то даже не стоит этого делать. Похоже, что Дарвин пока не может привыкнуть к тому, что в определенных ситуациях нужно просто бить.

2 комментария

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Lord Baium
Этот год у Нуньеса будет решающим. А пока ему бы язык хотя бы выучить. Был пост, где он где-то пару слов на английском сказал и типа все в шоке, а на самом деле он до сих пор не выучил язык.
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ман сити фейк
Ответ Lord Baium
Этот год у Нуньеса будет решающим. А пока ему бы язык хотя бы выучить. Был пост, где он где-то пару слов на английском сказал и типа все в шоке, а на самом деле он до сих пор не выучил язык.
Уругвайский Бейл
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