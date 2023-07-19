Продолжает быть верен себе.

Прошлый сезон для форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса вышел противоречивым. За 29 матчей АПЛ он забил всего 9 мячей, но при этом его xG составил 14,37. Это значит, что реализация уругвайца заметно хромала.

Пока болельщики мерсисайдского клуба надеются, что за вторую предсезонную подготовку в клубе Юрген Клопп наконец избавить Дарвина от проблем, в товарищеском матче против немецкого «Карлсруэ» Нуньес продолжит делать странные вещи.

Мохамед Салах отдал форварду отличную передачу, выведя его на рандеву с вратарем. Однако Нуньес решил не бить, а вернуть мяч египтянину, однако пас был очень неточным. Благо, что Мохамед успел подстроиться и во второй раз помочь Дарвину.

Если пытаешься понять Нуньеса, то даже не стоит этого делать. Похоже, что Дарвин пока не может привыкнуть к тому, что в определенных ситуациях нужно просто бить.