Старые обиды в прошлом.

Вирджил ван Дейк оценил заставку на телефоне Алексиса Мак Аллистера в начале предсезонки «Ливерпуля».

Новоприбывшие Мак Аллистер и Доминик Собослаи впервые встретились со своими новыми товарищами по команде на предсезонной подготовке, которая началась в прошедшие выходные в тренировочном центре AXA. Их первый день в качестве игроков «красных» можно увидеть в ролике «Inside Training» на официальном канале мерсисайдцев на YouTube.

Одним из лучших моментов этого видео стала реакция ван Дейка на телефон Алексиса. Аргентинский полузащитник работал с физиотерапевтом, когда проходящий мимо нидерландец заметил IPhone своего нового товарища. На заставку Мак Аллистер поставил свою фотографию с трофеем чемпионата мира.

Алексис был важной частью аргентинской сборной, прекрасно выступая на протяжении всего турнира, а в финале Анхель Ди Мария забил с его ассиста.

На пути к финальному матчу полузащитник вместе с аргентинцами выбил из 1/4 сборную Нидерландов, победив ее в серии послематчевых пенальти. В тот день ван Дейк первым подошел к точке, но его удар отразил Эмилиано Мартинес.

Однако, судя по реакции голландца в видео, он совсем не держит зла на своего нового партнера по команде и считает такой выбор заставки отличным выбором.

Теперь им предстоит плечом к плечу побороться за новые трофеи для «Ливерпуля» в следующем сезоне.