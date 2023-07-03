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Собослаи рассказал о тату в честь Джеррарда, взяв легендарный «8» номер в «Ливерпуле»

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Доминик Собослаи перешел в «Ливерпуль» за 60 миллионов фунтов, став вторым трансфером «красных» за лето.

Ранее ряды команды Клоппа пополнил Алексис Мак Аллистер, который взял «10» номер, принадлежавший Садио Мане.

Собослаи тоже получил легендарный номер - «8», под которым играл сам Стивен Джеррард.

Джеррард является кумиром большинства игроков, перешедших в «Ливерпуль» и Собослаи не исключение, у футболиста даже есть тату с цитатой английского полузащитника на руке:

«Талант — это божественное благословение, но без невероятной воли и смирения он ничего не стоит».

В интервью для LFCTV после перехода на «Энфилд» 22-летний Собослаи объяснил свое решение взять футболку под номером «8».

«Это важный номер, много невероятных футболистов выступали с ним. У меня есть татуировка с цитатой Стивена Джеррарда – я не помню, когда именно он сказал эту фразу, но конечно, это тоже одна из причин, почему я выбрал номер «8».

До Джеррарда «8» номер носили Эмиль Хески, Ойвинд Леонхардсен, Стэн Коллимор, Джейми Реднапп и Пол Стюарт. Несомненно, именно 43-летний Стивен сделал его культовым и вдохновил Собослаи.

1 комментарий

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vladqa11
На самом деле в этот раз нет вопросов к выбору номера, в отличие от Наби Кейта этот парень похож по стилю игры на Стиви Джи ;) забивает со штрафных и дальних ударов, создает много моментов для партнеров, а также обладает лидерскими качествами, судя по информации в СМИ от его бывших одноклубников и тренеров.
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