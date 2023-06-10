Может стать очень приятным исключением.

В эфире Sky Sports эксперт и легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер проанализировал трансфер Алексиса Мак Аллистера.

«Он, безусловно, хороший игрок, но будет ли он хорошим подписанием, мы увидим, когда начнется сезон. Похоже, что он может играть в полузащите на любой позиции, что поможет «Ливерпулю». Он выглядит суперталантом.

«Брайтон» − блестящая команда. Единственное, что я скажу: многие игроки, которые пришли из «Брайтона», не повторили форму «Брайтона» в других командах. Может быть, это потому, что они были частью особой системы этого клуба?

Посмотреть будет интересно. Но нет, я думаю, что это отличное подписание, особенно если учитывать цену. 35 млн фунтов − отличная цена за чемпиона мира, который имеет опыт игры в АПЛ и которому всего 24 года».

В прошлом сразу два крупных трансфера на выход из «Брайтона» − Марк Кукурелья и Ив Биссума − не смогли закрепиться в больших клубах. Это точно повод для беспокойства. С другой стороны, Мак Аллистер уже зарекомендовал себя на международном уровне, став основным в сборной Аргентины. Это дает «Ливерпулю» больше уверенности в том, что они подписали хорошего игрока вне зависимости от футбольной системы.