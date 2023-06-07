Отметился в одном из низших дивизионов Норвегии.

Легенда «Ливерпуля» Йон-Арне Рисе, которому сейчас 42 года, шесть лет назад завершил профессиональную карьеру. Однако в этот четверг он совершил неожиданное возвращение, чтобы сыграть за клуб пятого норвежского дивизиона «Авалдснес».

Неизвестно, на какой позиции вышел защитник, но уже в дебютном матче Рисе удалось забить гол с пенальти. Сам игрок признал, что это была не лучшая попытка, хотя его клуб выиграл 9:2.

«Это был плохой пенальти, − сказал Йон-Арне в интервью NRK после игры. − Я хотел бить иначе, но перед этим получил растяжение, потому не решился бить сильно. Я пробил плохо, но достаточно для того, чтобы вратарь не спас. Было приятно забить в первом матче. Я чувствую давление, но мне нечего доказывать. В моей карьере я сделал все, что мог. Все это больше для того, чтобы оставаться в футболе и иметь возможность чем-то заняться в свободное время. С нетерпением жду игр и надеюсь, что тренер считает меня достаточно хорошим».

А вот что сказал главный тренер «Авалдснеса» Улланд Андерсен: «Мы все знаем, какая у него была карьера. Для молодых людей из команды особенно круто то, что он здесь. Команда вдохновляется».