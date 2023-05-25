Летом Фирмино покинет «Ливерпуль». Многие действующие и бывшие футболисты делятся впечатлениями от игры бразильца на «Энфилде». Фабиньо, например, рассказал о теплых отношениях одноклубников к Бобби.

Джейми Каррагер в эфире Sky Sports объяснил значение Фирмино для «Ливерпуля»:

«Для Роберто Фирмино речь никогда не шла о голах. Он был неотъемлемой частью команды. Возможно, он стал первой ложной девяткой в Премьер-лиге, примерно как Месси в «Барселоне». Фирмино всегда отлично отрабатывал и с мячом, и без мяча. Он прекрасно дополнял Мане и Салаха. Их с Фирмино атакующее трио стало, возможно, одним из лучших в истории Премьер-лиги.

Думаю, Бобби – один из лучших футболистов «Ливерпуля» за последние годы. Его ценят, но при этом не судят по количеству забитых мячей. Даже если он проводил несколько игр без голов, его никто не критиковал. Для нападающего это отличный знак, ведь это означает, что он проделывает отличную работу на всех участках поля».

Пожалуй, лучше и не скажешь.