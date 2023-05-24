LFC 2020
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18 лет назад «Ливерпуль» выдал один из величайших камбэков в истории спорта, но по современным правилам «красные» проиграли бы серию пенальти😱😱😱

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Ежи Дудек тогда стал героем серии, но он брал удары в хоккейном стиле.

Тогда это был юбилейный 50-й розыгрыш заветного Кубка Чемпионов, который после первого тайма безоговорочно выигрывал «Милан». Что было дальше все и так помнят 0:3 «Ливерпуль» превратил в 3:3, а в серии пенальти Дудек был непобедим - заставил Сержиньо пальнуть в «молоко» и взял удары Пирло и Шевченко.

Вот только польский вратарь тогда постоянно нарушал правила - он выходил вперед из ворот до удара, что запрещено правилами - просто раньше на это обращали намного меньше внимания. Если бы судья обратил на это внимание, как минимум 2 удара пришлось бы перебить.

Отметим, что вратарь «Милана» Дида все пять ударов встречал строго стоя в воротах.

3 комментария

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Old Vyaine
"как минимум 2 удара пришлось бы перебить"
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Но это не значит, что он бы их не взял, и Ливерпуль проиграл бы.
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Mega-Torres
Разве тогда такое правило было?
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Марина Быстрова
Ответ Mega-Torres
Разве тогда такое правило было?
Было,просто за этим на следили. Дудек вёл себя чисто как обезьяна в воротах. Выдал матч жизни в своей,в общем-то,очень средней карьере.
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