Ежи Дудек тогда стал героем серии, но он брал удары в хоккейном стиле.

Тогда это был юбилейный 50-й розыгрыш заветного Кубка Чемпионов, который после первого тайма безоговорочно выигрывал «Милан». Что было дальше все и так помнят 0:3 «Ливерпуль» превратил в 3:3, а в серии пенальти Дудек был непобедим - заставил Сержиньо пальнуть в «молоко» и взял удары Пирло и Шевченко.

Вот только польский вратарь тогда постоянно нарушал правила - он выходил вперед из ворот до удара, что запрещено правилами - просто раньше на это обращали намного меньше внимания. Если бы судья обратил на это внимание, как минимум 2 удара пришлось бы перебить.

Отметим, что вратарь «Милана» Дида все пять ударов встречал строго стоя в воротах.