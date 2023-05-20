Как же его любят в Мерсисайде.

Перед своим последним матчем на «Энфилде» в качестве игрока «Ливерпуля» Роберто Фирмино успел заскочить на угол Рокфилд-роуд, где к этому дню появился мурал в честь футболиста.

Нападающий хотел своими глазами увидеть дом, который теперь будет главным памятником его карьере в Мерсисайде. Он приехал на командном автобусе и радостно поприветствовал болельщиков, пришедших посмотреть на новую городскую достопримечательность. В ответ фанаты ему спели «Si Senor», которая каждый раз звучала на «Энфилде», когда бразилец забивал гол.

Футболист был так польщен этим приемом, что даже спел вместе с ними, радостно хлопая, прежде чем запрыгнуть обратно в автобус.

Выступая на пресс-конференции после матча с «Астон Виллой», в котором Фирмино вырвал для мерсисайдцев ничью на последних минутах, Клопп рассказал, что игрок был поражен таким вниманием от города.

«То, что люди сделали, как, например, фреска для Бобби Фирмино… Я не знаю, когда в последний раз я был так тронут. Вчера мы вместе ехали на стадион, потому что мы оставляем здесь свои машины, и проехали мимо него. Он был еще не закончен, только на середине, но ты все равно думаешь: «Вау».

То, как часто эти люди делают для нас правильные вещи в нужный момент, — это просто безумие. Это был большой, большой жест, и Бобби был действительно очень тронут. Это большой жест, должен сказать, действительно большой».

После той игры на домашнем стадионе клуб устроил для Фирмино, а также Наби Кейты, Джеймса Милнера и Алекса Окслейд-Чемберлена трогательное прощание под стоячие овации болельщиков.

Они все равно навсегда останутся в сердцах всей красной стороны Ливерпуля.