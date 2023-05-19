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«В первую неделю здесь я даже не знал, где буду играть». Фирмино рассказал, как Клопп изменил его жизнь, возглавив «Ливерпуль»

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Их встреча спасла карьеру Бобби.

Сегодня Роберто Фирмино сыграл свою последнюю игру на «Энфилде» в качестве игрока «Ливерпуля». В преддверии своего ухода из клуба, где он провел 8 долгих лет, Бобби дал интервью The Independent и рассказал, как Юрген Клопп изменил его жизнь после того, как он возглавил клуб.

«В первую неделю, когда я был здесь, я даже не знал, где буду играть. Я могу играть везде. Но у нас с Бренданом Роджерсом не было понимания насчет моей позиции на поле.

Когда пришел нынешний тренер, мы создали позицию, фальшивую девятку. Я говорю, что мы создали ее вместе, но он бы сказал, что это сделал я. После этого я просто наслаждался этой позицией. Раньше все время в своей карьере я был десяткой. А потом я пришел сюда и стал девяткой, нападающим».

Фирмино перешел в «Ливерпуль» летом 2015 года, хотя Брендан Роджерс, возглавлявший команду, не был заинтересован в его трансфере. Тренер переводил игрока с фланга на фланг, и много времени он проводил на скамейке запасных.Мучения Бобби длились недолго — в октябре клуб нанял Юргена Клоппа, и он изменил карьеру бразильца, сделав его тем игроком, каким мы знаем его сейчас.

3 комментария

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TushcanRash
Мой самый любимый игрок без преувеличения, когда смотришь игру его не видишь , смотришь за ним видишь всю игру
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Тимур Жалолдинов
Бобби, как ж он был прекрасен. Мой любимый игрок в эпоху Клоппа!!
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d.radbil
Ответ TushcanRash
Мой самый любимый игрок без преувеличения, когда смотришь игру его не видишь , смотришь за ним видишь всю игру
Согласен! Бобби это Бускетс от мира атаки
+1
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