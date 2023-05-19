8 комментариев

В матче против «Астон Виллы» Фирмино в последний раз вышел на «Энфилд» и забил, возможно, свой последний гол в футболке «красных». Летом бразилец покинет «Ливерпуль».

К 90-й минуте подопечные Клоппа уступали сопернику с минимальным счетом 0:1. И вот, Салах делает передачу, а Бобби в падении заносит мяч в ворота «Виллы».

Это 110-й гол бразильца в футболке «красных». Нападающий принес «Ливерпулю» ничью и сохранил для команды шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

После матча эмоции взяли над Фирмино верх, он не смог сдержать слез.

Город тоже попрощался с легендой «красных». К последнему матчу Бобби на «Энфилде» в Ливерпуле появился яркий мурал с изображением бразильца.

Авторы мурала смотрят на результат своей работы. Художники выглядят довольными.

Но есть один нюанс! В соцсетях фанаты заметили, что на окне, возле которого изображен Фирмино, виднеется эмблема «Эвертона».

В любом случае вышло красиво и достойно легенды.