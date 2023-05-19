LFC 2020
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📸 Фирмино забил свой последний гол на «Энфилде», а после матча не смог сдержать слез. Город красиво попрощался с легендой

Роберто Фирмино Роберто Фирмино
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В матче против «Астон Виллы» Фирмино в последний раз вышел на «Энфилд» и забил, возможно, свой последний гол в футболке «красных». Летом бразилец покинет «Ливерпуль».

К 90-й минуте подопечные Клоппа уступали сопернику с минимальным счетом 0:1. И вот, Салах делает передачу, а Бобби в падении заносит мяч в ворота «Виллы».

Это 110-й гол бразильца в футболке «красных». Нападающий принес «Ливерпулю» ничью и сохранил для команды шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

После матча эмоции взяли над Фирмино верх, он не смог сдержать слез.

Город тоже попрощался с легендой «красных». К последнему матчу Бобби на «Энфилде» в Ливерпуле появился яркий мурал с изображением бразильца.

Авторы мурала смотрят на результат своей работы. Художники выглядят довольными.

Но есть один нюанс! В соцсетях фанаты заметили, что на окне, возле которого изображен Фирмино, виднеется эмблема «Эвертона».

В любом случае вышло красиво и достойно легенды.

8 комментариев

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Константин Кв
Красивый мурал, красивый гол ставящий точку.
+24
0
+24
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Ненавидящий2.0
Ответ Red Line
как же теперь фанат Эвертона переживет на своей стене мурал Бобби?)
да нормально переживёт, там в одной семье могут за разные клубы болеть
+18
0
+18
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Red Line
как же теперь фанат Эвертона переживет на своей стене мурал Бобби?)
+13
0
+13
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aseke
Один из любимых игроков Ливерпуля. Скромный, позитивный, эффективный.
+3
0
+3
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pavel_a
Спасибо Легенде. 🔴🔴🔴
Очень трогательное прощание получилось
+2
0
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Парвин Абилов
Все фирменное от Фирмино😀👍
+1
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+1
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Назарбек Рамунанаев
А куда он перейдет?
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Alex Torres
Фирмино давай в Реал Мадрид.На подмену Бензема
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