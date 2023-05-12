LFC 2020
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🤩🤩🤩 Такой «Ливерпуль» мы можем увидеть уже через несколько месяцев. Помогаем Клоппу строить новую полузащиту

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Все просто, Юрген.

Похоже, что летнее трансферное окно сулит большие перемены в составе «Ливерпуля». Ожидается, что мерсисайдцы усилятся как минимум двумя новыми полузащитниками.

Чаще всего в СМИ мелькают два футболиста - Алексис Мак Аллистер из «Брайтона» и Мануэль Угарте из «Спортинга».

По оценкам, за чемпиона мира Мак Аллистера мерсисайдцам придется выложить около £ 70 млн, в то время как Угарте можно выкупить за £ 52,2 млн, использовав пункт об отступных.

Оба полузащитника отличаются универсальностью, но с разными сильными сторонами. Если Алексис хорош в созидании, то Мануэль выглядит сильнее в разрушении.

Юрген Клопп любит чистых опорников, предпочитая их глубоким плеймейкерам, поэтому Угарте лучше подходит для этой роли, чем Мак Аллистер, который будет отлично смотреться на позиции левого центрального полузащитника.

Однако, если Клопп захочет построить более атакующий вариант, то Угарте может играть на позиции бокс-ту-бокс, где у него также есть опыт игры за «Спортинг». Ведь в опорной зоне есть Фабиньо.

Что думаете об этом?

7 комментариев

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eftomolgy
Скепсис что-то по отношению к Мак Аллистеру. Кажется, что не заиграет в Ливерпуле. Помню, был Гари Макаллистер в своё время, неплохой :)
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Александр Высочкин
Юрген просто класс обновлённый Ливерпуль огонь 🔥мне нравится
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Lord Baium
А потом такие Хендерсон и Джонс с замены 😎
Вот если бы Бареллу ухватили…
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Александр Высочкин
Можно Бареллу, Нунеша, Купмейнерса
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Игорь Нижник
Защитник нужен центральный
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Red Scouser
Нуньес будет основной забивалой вместе с Салахом
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Mr. Jones
Ответ Игорь Нижник
Защитник нужен центральный
Как раз центральные защитники у них приличного уровня. А вот полузащитники или старые, или стеклянные, там усиление нужно, и не одно.
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