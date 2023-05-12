7 комментариев

Все просто, Юрген.

Похоже, что летнее трансферное окно сулит большие перемены в составе «Ливерпуля». Ожидается, что мерсисайдцы усилятся как минимум двумя новыми полузащитниками.

Чаще всего в СМИ мелькают два футболиста - Алексис Мак Аллистер из «Брайтона» и Мануэль Угарте из «Спортинга».

По оценкам, за чемпиона мира Мак Аллистера мерсисайдцам придется выложить около £ 70 млн, в то время как Угарте можно выкупить за £ 52,2 млн, использовав пункт об отступных.

Оба полузащитника отличаются универсальностью, но с разными сильными сторонами. Если Алексис хорош в созидании, то Мануэль выглядит сильнее в разрушении.

Юрген Клопп любит чистых опорников, предпочитая их глубоким плеймейкерам, поэтому Угарте лучше подходит для этой роли, чем Мак Аллистер, который будет отлично смотреться на позиции левого центрального полузащитника.

Однако, если Клопп захочет построить более атакующий вариант, то Угарте может играть на позиции бокс-ту-бокс, где у него также есть опыт игры за «Спортинг». Ведь в опорной зоне есть Фабиньо.

Что думаете об этом?