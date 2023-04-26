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«Ливерпуль» провел первую встречу с представителями Гравенберха. В клубе позитивно оценивают сделку

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Один из этапов усиления средней линии.

По данным Sport Bild, «Ливерпуль» провел первую встречу с окружением игрока «Баварии» Райана Гравенберха.

Прошлым летом мюнхенский клуб подписал хавбека из «Аякса» за 18,5 млн евро, заключив с ним пятилетний контракт до 2027 года.

Однако 20-летний футболист практически не играет за клуб и уже выразил недовольство. «Ливерпуль» пока не связывался с «Баварией», но похоже, что чемпионы Германии будут готовы отпустить его.

В активе Гравенберха в этом сезоне Бундеслиги всего 14 матчей или 348 сыгранных минут. Результативные очки он не набирал.

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