«Ливерпуль» провел первую встречу с представителями Гравенберха. В клубе позитивно оценивают сделку
Один из этапов усиления средней линии.
По данным Sport Bild, «Ливерпуль» провел первую встречу с окружением игрока «Баварии» Райана Гравенберха.
Прошлым летом мюнхенский клуб подписал хавбека из «Аякса» за 18,5 млн евро, заключив с ним пятилетний контракт до 2027 года.
Однако 20-летний футболист практически не играет за клуб и уже выразил недовольство. «Ливерпуль» пока не связывался с «Баварией», но похоже, что чемпионы Германии будут готовы отпустить его.
В активе Гравенберха в этом сезоне Бундеслиги всего 14 матчей или 348 сыгранных минут. Результативные очки он не набирал.
Комментарии