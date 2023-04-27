В непростом противостоянии «Ливерпуль» все-таки одолел «Вест Хэм».

На 12-й минуте матча хозяева поля открыли счет - Пакета сам протащил мяч к штрафной и пробил метров с 17-ти в ближний угол. Алиссон не смог выручить.

Команда Юргена Клоппа ответила быстро и красиво - Гакпо получил пас от Трента неподалеку от штрафной и пробил. Попал четко в дальний нижний угол.

Дальше у обеих команд было несколько голевых моментов, «Вест Хэм» смог реализовать один из них на 55-й минуте, но гол Боуэна был отменен – офсайд.

Исход матча был решен на 67-й минуте - Жоэль Матип мощно пробил головой после повторной подачи с углового. Классно ушел от соперника и идеально выпрыгнул.

По оценкам портала SofaScore лучшим стал именно Матип, а худшим – Дарвин Нуньес.

Вот оценки всех игроков команды Юргена Клоппа от портала: