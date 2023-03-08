«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед», забив сопернику семь безответных мячей.

Победе «красных» больше всегда обрадовался Каррагер. Джейми еще во время матча сумел свести с ума своего заклятого друга и легенду «Юнайтед» Невилла. И после игры Каррагер не перестал подкалывать Гари.

После разгрома на «Энфилде» прошло уже несколько дней, но Джейми не устает радоваться победе и троллить экс-звезд «дьяволов». На этот раз жертвой сарказма Каррагера стал Петер Шмейхель.

В прямом эфире телеканала CBS Sports, посвященном матчу Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией», Джейми мило пообщался с экс-вратарем «МЮ», который в этот момент находился на «Стэмфорд Бридж».

Каррагер задал Шмейхелю пару вопросов, в каждом из которых фигурировало число семь. Джейми вспомнил, что «Челси» играет 7 марта. Также экс-игрок «Ливерпуля» предположил, что за Беллингема новому клубу придется выложить семизначную сумму. Каррагер напомнил Петеру, что завтра в ЛЧ выступит «Милан», который брал главный клубный трофей семь раз. И все это время перед Каррагером стояла баночка лимонада 7up.

Интересно, что произойдет быстрее: человечество изобретет лекарство от рака или Каррагер забудет о семи забитых мячах на «Энфилде»?