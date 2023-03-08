LFC 2020
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🎥 Каррагер продолжает праздновать победу «Ливерпуля» над «МЮ». На этот раз Джейми затроллил Шмейхеля

Ливерпуль Ливерпуль
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Гари Невилл Гари Невилл
Футбол Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед», забив сопернику семь безответных мячей.

Победе «красных» больше всегда обрадовался Каррагер. Джейми еще во время матча сумел свести с ума своего заклятого друга и легенду «Юнайтед» Невилла. И после игры Каррагер не перестал подкалывать Гари.

После разгрома на «Энфилде» прошло уже несколько дней, но Джейми не устает радоваться победе и троллить экс-звезд «дьяволов». На этот раз жертвой сарказма Каррагера стал Петер Шмейхель.

В прямом эфире телеканала CBS Sports, посвященном матчу Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией», Джейми мило пообщался с экс-вратарем «МЮ», который в этот момент находился на «Стэмфорд Бридж».

Каррагер задал Шмейхелю пару вопросов, в каждом из которых фигурировало число семь. Джейми вспомнил, что «Челси» играет 7 марта. Также экс-игрок «Ливерпуля» предположил, что за Беллингема новому клубу придется выложить семизначную сумму. Каррагер напомнил Петеру, что завтра в ЛЧ выступит «Милан», который брал главный клубный трофей семь раз. И все это время перед Каррагером стояла баночка лимонада 7up.

Интересно, что произойдет быстрее: человечество изобретет лекарство от рака или Каррагер забудет о семи забитых мячах на «Энфилде»?

5 комментариев

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Ненавидящий2.0
Ответ Матвей Бондарев
Лучше пусть фантазия Каррагера не иссякает никогда на эту тему) пусть токсичные болела МЮ бесятся) Фердинанд у них так троллить не умеет)
Фердинанд самый адекватный манк, на удивление, единственное, его последнее высказывание про "стагнирующий Ливерпуль" выбивается из общего ряда, того что он говорил ранее
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Матвей Бондарев
Лучше пусть фантазия Каррагера не иссякает никогда на эту тему) пусть токсичные болела МЮ бесятся) Фердинанд у них так троллить не умеет)
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Матвей Бондарев
Как резво преуспел в троллинге за молодыми)
+2
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+2
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Олег Раздорожный
сперва не понял)))
подкол хорош!)
+5
0
+5
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Sarumian
=)))

Вот так работают профессиональные спортивные журналисты. За это их смотрят. За это им платят зарплату. Один делают шоу.

Сравните с мутч тв и их "профи".
+5
-1
+4
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