🎥 Каррагер продолжает праздновать победу «Ливерпуля» над «МЮ». На этот раз Джейми затроллил Шмейхеля
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед», забив сопернику семь безответных мячей.
Победе «красных» больше всегда обрадовался Каррагер. Джейми еще во время матча сумел свести с ума своего заклятого друга и легенду «Юнайтед» Невилла. И после игры Каррагер не перестал подкалывать Гари.
После разгрома на «Энфилде» прошло уже несколько дней, но Джейми не устает радоваться победе и троллить экс-звезд «дьяволов». На этот раз жертвой сарказма Каррагера стал Петер Шмейхель.
В прямом эфире телеканала CBS Sports, посвященном матчу Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией», Джейми мило пообщался с экс-вратарем «МЮ», который в этот момент находился на «Стэмфорд Бридж».
Каррагер задал Шмейхелю пару вопросов, в каждом из которых фигурировало число семь. Джейми вспомнил, что «Челси» играет 7 марта. Также экс-игрок «Ливерпуля» предположил, что за Беллингема новому клубу придется выложить семизначную сумму. Каррагер напомнил Петеру, что завтра в ЛЧ выступит «Милан», который брал главный клубный трофей семь раз. И все это время перед Каррагером стояла баночка лимонада 7up.
Интересно, что произойдет быстрее: человечество изобретет лекарство от рака или Каррагер забудет о семи забитых мячах на «Энфилде»?
подкол хорош!)
Вот так работают профессиональные спортивные журналисты. За это их смотрят. За это им платят зарплату. Один делают шоу.
Сравните с мутч тв и их "профи".