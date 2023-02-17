Кэлвин Рэмзи перенес операцию: официальных заявлений «Ливерпуля» о травме еще не было

Защитник «Ливерпуля» Кэлвин Рэмзи перенес операцию по устранению травмы, из-за которой в обозримом будущем он не сможет выйти на поле

Недавно 19-летний футболист был исключен из обновленного состава «красных» в Лиге чемпионов, а в понедельник The Telegraph подтвердил, что шотландца ждет длительное восстановление.

Рэмзи опубликовал в социальных сетях фотографию из больницы и подтвердил, что все прошло успешно:

«Операция прошла хорошо, пора отдохнуть, восстановиться и вернуться еще более сильным! 💪🏽» Если судить по фото, то можно предположить, что у Рэмзи травма колена, хотя официального подтверждения от клуба не было.

Футболист тренировался с командой 9 февраля, но The Telegraph позже сообщил, что он получил травму.

Рэмзи преследуют трудности с тех пор, как он перешел в «Ливерпуль», у него был диагностирован стрессовый перелом спины почти сразу после того, как он присоединился к клубу прошлым летом.