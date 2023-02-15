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Салах назвал Байчетича «лучшим игроком». 18-летний Стефан опешил, но нашел ответ для Мо

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Стефан Байчетич Стефан Байчетич
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Вот это похвала от легенды.

Мо Салах и Стефан Байчетич дали совместное интервью Sky Sports после вчерашней победы над «Эвертоном» со счетом 2:0.

Египетский нападающий похвалил юного полузащитника:

«Он отличный игрок и человек, он всегда старается усердно работать. С тех пор, как он начал играть за нас, он был нашим лучшим игроком, пожалуй. Надеюсь, он сохранит эту уверенность и продолжит двигаться вперед».

Байчетич был польщен комплиментом от своего товарища по команде и, сияя, ответил:

«Вау, это Мо Салах, он один из лучших игроков в истории «Ливерпуля». Так приятно слышать, что легенда говорит тебе это.».

2 комментария

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Snid
Хорошая мотивация от фараона! Успехов и без травм Стефану!
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Александр Лукашенко
Молодец! Надеюсь далеко пойдёт.
Удачи.
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