Салах назвал Байчетича «лучшим игроком». 18-летний Стефан опешил, но нашел ответ для Мо
Вот это похвала от легенды.
Мо Салах и Стефан Байчетич дали совместное интервью Sky Sports после вчерашней победы над «Эвертоном» со счетом 2:0.
Египетский нападающий похвалил юного полузащитника:
«Он отличный игрок и человек, он всегда старается усердно работать. С тех пор, как он начал играть за нас, он был нашим лучшим игроком, пожалуй. Надеюсь, он сохранит эту уверенность и продолжит двигаться вперед».
Байчетич был польщен комплиментом от своего товарища по команде и, сияя, ответил:
«Вау, это Мо Салах, он один из лучших игроков в истории «Ливерпуля». Так приятно слышать, что легенда говорит тебе это.».
Удачи.