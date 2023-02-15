Салах назвал Байчетича «лучшим игроком». 18-летний Стефан опешил, но нашел ответ для Мо

Вот это похвала от легенды.

Мо Салах и Стефан Байчетич дали совместное интервью Sky Sports после вчерашней победы над «Эвертоном» со счетом 2:0.

Египетский нападающий похвалил юного полузащитника:

«Он отличный игрок и человек, он всегда старается усердно работать. С тех пор, как он начал играть за нас, он был нашим лучшим игроком, пожалуй. Надеюсь, он сохранит эту уверенность и продолжит двигаться вперед».

Байчетич был польщен комплиментом от своего товарища по команде и, сияя, ответил:

«Вау, это Мо Салах, он один из лучших игроков в истории «Ливерпуля». Так приятно слышать, что легенда говорит тебе это.».