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Фирмино наверняка останется в «Ливерпуле». Инсайды от Фабрицио Романо

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«Ливерпуль» продолжает переговоры с Роберто Фирмино о продлении контракта, подтверждает Фабрицио Романо.

Юрген Клопп хочет удержать его после завершения текущего контракта и подталкивает клуб к заключению сделки.

Нынешний контракт истекает 30 июня 2023 года. «Красные» предлагают бразильскому форварду краткосрочный контракт, рассчитанный на один год.

Романо также передает слова агента игрока Роджера Уитманна:

«Мы на правильном пути. У нас действительно хорошие переговоры с «Ливерпулем».

В этом сезоне Фирмино провел 21 матч за «Ливерпуль», забив 9 голов и отдав 4 результативные передачи.

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