LFC 2020
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Ван Дейк подбодрил «Ливерпуль», вернувшись к тренировкам

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино дали «Ливерпулю» необходимый импульс, вернувшись к тренировкам.

Футболисты не тренировались с командой, но все-равно приятно видеть их на поле, особенно после недавней травмы Ибраима Конате.

«Вирдж удивил нас. Конечно, это большая поддержка», - признался Юрген Клопп.

Ожидается, что и Ван Дейк, и Фирмино вернутся в этом месяце. Возможно, Вирджил будет готов к матчу «Ливерпуля» против «Ньюкасла».

1 комментарий

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Огнян Георгиев
Тяхното завръщане -
е равносилно на нови трансфери!🍀
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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