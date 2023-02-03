Ван Дейк подбодрил «Ливерпуль», вернувшись к тренировкам
Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино дали «Ливерпулю» необходимый импульс, вернувшись к тренировкам.
Футболисты не тренировались с командой, но все-равно приятно видеть их на поле, особенно после недавней травмы Ибраима Конате.
«Вирдж удивил нас. Конечно, это большая поддержка», - признался Юрген Клопп.
Ожидается, что и Ван Дейк, и Фирмино вернутся в этом месяце. Возможно, Вирджил будет готов к матчу «Ливерпуля» против «Ньюкасла».
е равносилно на нови трансфери!🍀