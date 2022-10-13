«Секс – это хорошо, но вы видели, как играет Фирмино?». Болельщики в восторге от матча Бобби с «Рейнджерс»

Болельщики «Ливерпуля» отреагировали на великолепную игру Роберто Фирмино в матче с «Рейнджерс» в Лиге чемпионов: вчера команда Юргена Клоппа разнесла шотландцев 7:1 в четвертом туре группового этапа турнира.

Бразилец стал автором двух голов и результативной передачи. Первый мяч был забит на 17-й минуте полузащитником «Рейнджерс» Скоттом Арфилдом, но уже на 24-й минуте Фирмино смог сравнять счет, а на 55-й вывести свою команду вперед. Дарвин Нуньес увеличил преимущество «красных» на 66-й минуте встречи благодаря пасу Бобби.

После не самого яркого старта сезона Фирмино вернулся на топ-уровень: в 12 матчах бразилец забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Вот несколько реакций болельщиков в Twitter, поздравляющих Фирмино с отличным матчем.

«Тепловая карта Фирмино с «Рейнджерс».

«Игра Роберто Фирмино с «Рейнджерс» в цифрах:

46 касаний

27 точных пасов

4 выигранных единоборства на поле

3 ключевых паса

3/4 успешных попыток дрибблинга

2/3 выигранных дуэлей в воздухе

2 гола

1 ассист».

«Хейтеров заставили замолчать самым красивым способом: кто сказал, что с Бобби Фирмино покончено?».

«Бобби Фирмино – наш лучший игрок сезона – парень просто благословение».

«Роберто Фирмино в этом сезоне».

«Я в шоке: вроде казалось, что с Фирмино все кончено, а теперь он выглядит смертельно опасным - как он прошел этот путь».

«Да, секс – это хорошо, но вы видели, как играет Бобби Фирмино?».

«Бобби Фирмино в одиночку спасает «Ливерпуль».

По итогам четырех туров группового этапа ЛЧ «красные» набрали 9 очков - еще одно очко обеспечит им выход в плей-офф турнира.