«Секс – это хорошо, но вы видели, как играет Фирмино?». Болельщики в восторге от матча Бобби с «Рейнджерс»
Болельщики «Ливерпуля» отреагировали на великолепную игру Роберто Фирмино в матче с «Рейнджерс» в Лиге чемпионов: вчера команда Юргена Клоппа разнесла шотландцев 7:1 в четвертом туре группового этапа турнира.
Бразилец стал автором двух голов и результативной передачи. Первый мяч был забит на 17-й минуте полузащитником «Рейнджерс» Скоттом Арфилдом, но уже на 24-й минуте Фирмино смог сравнять счет, а на 55-й вывести свою команду вперед. Дарвин Нуньес увеличил преимущество «красных» на 66-й минуте встречи благодаря пасу Бобби.
После не самого яркого старта сезона Фирмино вернулся на топ-уровень: в 12 матчах бразилец забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
Вот несколько реакций болельщиков в Twitter, поздравляющих Фирмино с отличным матчем.
«Тепловая карта Фирмино с «Рейнджерс».
«Игра Роберто Фирмино с «Рейнджерс» в цифрах:
46 касаний
27 точных пасов
4 выигранных единоборства на поле
3 ключевых паса
3/4 успешных попыток дрибблинга
2/3 выигранных дуэлей в воздухе
2 гола
1 ассист».
«Хейтеров заставили замолчать самым красивым способом: кто сказал, что с Бобби Фирмино покончено?».
«Бобби Фирмино – наш лучший игрок сезона – парень просто благословение».
«Роберто Фирмино в этом сезоне».
«Я в шоке: вроде казалось, что с Фирмино все кончено, а теперь он выглядит смертельно опасным - как он прошел этот путь».
«Да, секс – это хорошо, но вы видели, как играет Бобби Фирмино?».
«Бобби Фирмино в одиночку спасает «Ливерпуль».
По итогам четырех туров группового этапа ЛЧ «красные» набрали 9 очков - еще одно очко обеспечит им выход в плей-офф турнира.
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