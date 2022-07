В Таиланде «Ливерпуль» встретили с красной ковровой дорожкой

Во время пандемии коронавируса топовые клубы были ограничены в выборе мест проведения предсезонки. Болельщики из США и азиатских стран были лишены возможности наблюдать за своими кумирами вживую.

Ну что ж, для некоторых фанатов томительное ожидание подошло к концу, «Ливерпуль» — один из топовых клубов, отправившихся в предсезонный тур за пределы Европы.

Команда прибыла в столицу Таиланда, и местные фанаты постарались показать игрокам, как сильно они соскучились по футболу высшего уровня, встретив «красных» на красной ковровой дорожке.

Sound 🔛 for an incredible reception for the Reds! #LFCPreSeason pic.twitter.com/qPwaSlwrlf