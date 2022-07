«Этот парень – новый Ромарио». Бразильские СМИ сообщили о переходе бразильского вундеркинда в «Ливерпуль»

Бразильский журналист Милтон Невес сообщил, что нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо вот-вот присоединится к «Ливерпулю», назвав юношу «новым Ромарио».

В этом сезоне 19-летний бразилец демонстрирует великолепную форму, забив 12 голов в 29 матчах лиги за южноамериканскую команду, чем привлек внимание клубов Европы.

Невес сообщил, что этим летом Леонардо присоединится к "красным". Выступая на бразильском шоу Esporte na Band, он сказал:

«Вчера «Коринтианс» избежал поражения от «Сантоса». Их спас Маркос Леонардо, который собирается в «Ливерпуль», этот парень — новый Ромарио!»

Недавно Маркос был включен в список лучших молодых южноамериканских игроков Goal, где 19-летнего игрока сравнили с Неймаром.

Сам футболист утверждает, что боготворит Криштиану Роналду и надеется когда-нибудь сыграть с иконой «Манчестер Юнайтед»:

«Есть несколько игроков, которыми я вдохновляюсь - Рикардо Оливейра, он мне нравился с тех пор, как я был маленьким. Ромарио, Адриано , Луис Суарес , Роналдо и Криштиану Роналду, который был моим кумиром с тех пор, как я был маленьким».

Нападающий появился во взрослой команде «Сантоса» в 2020 году и с тех пор постоянно прогрессирует. Он забил пять голов в первый год, семь во второй и уже забил 12 голов в текущем сезоне.

19-year-old Marcos Leonardo's Brasileirão career by numbers so far:



◎ 46 games (2,098 mins)

◎ 66 shots attempted

◎ 15 goals scored

◎ 12.68 xG

◉ 0.64 goals per 90



Since 2020, only one player has a better goals/90 ratio. 🤩 pic.twitter.com/RT0yYdZTwO