Минамино попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Такуми Минамино завершил переход в «Монако» и попрощался с «красными» в своих социальных сетях.

«Дороге болельщики «Ливерпуля», я был счастлив, когда присоединился к семье клуба и провел с вами 2,5 года, но мое время пришло к концу.

Это были фантастические годы в «Ливерпуле», я никогда не забуду мощную поддержку, которую я получил от вас на «Энфилде».

Я желаю вам всего наилучшего.

Sayonara, до свидания.

You will never walk alone

Таки».

С января 2020 года Минамино провел 55 матчей за «Ливерпуль», забил 14 голов, 10 из них в 24 матчах прошлого сезона.

«Ливерпуль» мог получить за футболиста от «Монако» до 15,5 млн фунтов.