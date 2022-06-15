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🎥«Вперед, «Ливерпуль»! Дарвин Нуньес приветствует болельщиков

Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Новичок команды Дарвин Нуньес направил обращение для болельщиков «Ливерпуля» через социальные сети клуба.

«Всем привет! Я приехал в «Ливерпуль» и счастлив быть здесь», – говорит уругваец на испанском.

«Надеюсь увидеть вас всех скоро на «Энфилде».

«Я отдам все свои силы, так что нас ждет успех. Я очень благодарен за поддержку болельщиков. Вперед, «Ливерпуль».

22-летний футболист подписал контракт на шесть сезонов за 100 млн евро.

Как признался сам Нуньес, ему еще предстоит выучить английский, чтобы общаться со СМИ, но в команде нет недостатка в испаноговорящих футболистах.

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