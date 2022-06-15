🎥«Вперед, «Ливерпуль»! Дарвин Нуньес приветствует болельщиков

Новичок команды Дарвин Нуньес направил обращение для болельщиков «Ливерпуля» через социальные сети клуба.
«Всем привет! Я приехал в «Ливерпуль» и счастлив быть здесь», – говорит уругваец на испанском.
«Надеюсь увидеть вас всех скоро на «Энфилде».
«Я отдам все свои силы, так что нас ждет успех. Я очень благодарен за поддержку болельщиков. Вперед, «Ливерпуль».
22-летний футболист подписал контракт на шесть сезонов за 100 млн евро.
Как признался сам Нуньес, ему еще предстоит выучить английский, чтобы общаться со СМИ, но в команде нет недостатка в испаноговорящих футболистах.
Our new 2️⃣7️⃣ has a special message for you, Reds 😁 pic.twitter.com/3FIpBC21Zc— Liverpool FC (@LFC) June 15, 2022
Комментарии