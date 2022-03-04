Юрген Клопп исключает Жоэля Матипа и еще двух игроков на матч с «Вест Хэмом»

«Завтра Тиаго будет недоступен, потому что вчера он не тренировался», - сказал Юрген Клопп на пресс-конференции перед «Вест Хэмом».

«Кертис восстанавливается, но достаточно ли он хорош, чтобы снова пойти завтра, я не знаю».

«Жоэль Матип болен — никакого COVID, бывают и другие болезни —он не будет доступен завтра».

«У нас была тяжелый матч в середине недели. Наби Кейта не было в составе в среду. Бобби Фирмино выглядит хорошо, но недостаточно готов, чтобы сыграть завтра. Он вернется к тренировкам в воскресенье и сможет сыграть во вторник».

Болезнь Матипа особенно досадна, так как центральный защитник набрал выдающуюся форму и заработал место в шорт-листе «Игрок месяца Премьер лиги» по итогам февраля.

В следующий вторник «Ливерпуль» уже сыграет с миланским «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.