Сегодня в 30-й раз и Мо Салах и Садио Мане забили в одном и том же матче Премьер лиги за «Ливерпуль» — больше, чем любая пара игроков за команду в истории турнира.

📊 STAT: Today is the 30th time that both Mo Salah and Sadio Mané have scored in the same Premier League match for Liverpool – the most of any pair of players for a side in the competition’s history. #awlive [opta] pic.twitter.com/U5hxo1C3kA